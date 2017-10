El coronel Corbí cree que España está "más preparada" para combatir el terrorismo tras 50 años "de aprendizaje" con ETA

Así lo ha afirmado el actual coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de presentar en Zaragoza las obras 'Sangre, sudor y paz' e 'Historia de un desafío', acto al que también ha asistido el escritor Lorenzo Silva.

En referencia al terrorismo islamista, ha observado que tanto la Policía Nacional, como la Guardia Civil "son de los más preparados porque tenemos un rodaje" y, de hecho, ha señalado que muchos de sus compañeros, antes dedicados a combatir a ETA, "están ahora mismo en terrorismo islámico".

Ha lamentado que "han sido 50 años de aprendizaje, de aplicar lo que se ha hecho bien, de no hacer lo que se ha hecho mal", algo que en la actualidad "nos da una ventaja que pocas policías tienen". Como ejemplo, ha mencionado la labor de identificación de víctimas en un atentado, que en Madrid fue "modélica", pero que "en algún otro país no ha sido así; aquí hemos enterrado muchas víctimas".

En todo caso, ha diferenciado que mientras que el terrorismo de ETA "era localizado, se sabía lo que querían, sabías quiénes eran y casi, casi dónde estaban y cómo derrotarlos, el terrorismo islamista tiene unos componentes que no son ni parecidos".

Por ello, ha estimado que su fin "es complicado" y no está próximo, dado que "cuando tienes fanáticos dispuestos a matar e inmolarse por un motivo religioso eso difícilmente acabará alguna vez, habrá más o menos, serán más o menos letales, pero finalizar lo veo complicado".

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS

El coronel Sánchez Corbí ha presentado esta tarde las publicaciones 'Historia de un desafío' y 'Sangre, sudor y paz'. Ambas salieron a la venta el pasado 10 de octubre y "estamos absolutamente disparados en ventas", ha comentado.

La primera es una obra completa, una versión sobre la historia de la Guardia Civil en su lucha contra ETA, "que empieza en 1958 y acaba en 2017". Se trata de dos tomos "muy interesantes como libro de consulta e histórico".

Además, se ha editado una versión "muy concentrada", con el título 'Sangre, sudor y paz', del que ya ha salido una segunda edición y en el que participan el coronel Sánchez Corbí, el escritor Lorenzo Silva y el periodista Gonzalo Araluce. Los derechos de autor de los guardias civiles que aparecen en los libros se donan a la Fundación Guardia Civil.

En estos textos, se explica desde el nacimiento de ETA hasta su fin y se comprueba que la historia de la banda terrorista "discurre casi en paralelo con la actuación de la Guardia Civil y se consigue demostrar algo que todo el mundo sabe, pero que había que escribir, que ETA fue derrotada por el Estado de Derecho y por la actuación de la Guardia Civil".

"Ningún grupo terrorista en el mundo de ese nivel ha sido derrotado policialmente, ETA sí, eso había que contarlo, había que escribirlo y tiene que quedar para la posteridad porque al final en España tenemos un cierto complejo de inferioridad y en este tema hemos dado lecciones al mundo, no porque seamos mucho más listos, sino porque nos han matado muchísimo", ha aseverado.

En cincuenta años ha habido más de 800 asesinatos a manos de ETA "y la mayor parte, más del 25 por ciento, han sido guardias civiles, con 215 asesinados, además de 17 familiares", situaciones que se han vivido en distintos puntos de España, como Zaragoza. Además, "los libros pretenden ser un homenaje a quien ha muerto" y desean transmitir a sus familiares que "han muerto por algo".

OBJETIVO

El coronel Manuel Sánchez Corbí ha defendido que el libro "es absolutamente objetivo, si no lo fuera no valdría nada porque ya se encargaría la otra parte, con su propaganda que es bastante más potente, en poner de manifiesto el sesgo, la parcialidad o los errores". "El libro pasa la prueba del algodón, no se le puede poner ningún pero, cumple los estándares de un libro de historia".

Respecto al momento elegido para publicarlos, tras la tensión vivida en los últimos días en Cataluña, ha apuntado que la obra comenzó a escribirse hace cuatro años y la editorial había preparado su presentación "con meses de antelación". "Cataluña nos ha contraprogamado", ha bromeado.

En este mismo sentido, ha apuntado que en Cataluña "no se vive el mismo ambiente", aunque se han visto episodios "puntuales" de "presión social", que se parecían a lo vivido en el País Vasco, aunque "espero que sean aislados".

Ha continuado observando que aunque en los últimos años la gente "se ha olvidado de ETA", "la gente quiere saber". "Hay una pequeña parte de la población que quisiera pasar página, pero no se puede pasar página, la sociedad vasca que ha sido la más castigada y la que más ha estado un poco de perfil en este tema tiene que saber" y los españoles también "porque al final es el triunfo de la democracia, del Estado de Derecho".

Ha afirmado que "el gran plus de este libro, o uno de ellos, son la cantidad de testimonios personales, la mayoría de ellos inéditos, tanto de víctimas como de investigadores, que explican cómo se hicieron las investigaciones" vinculadas a la banda terrorista.

UN "BÁLSAMO" PARA LAS VÍCTIMAS

Algo que ha sorprendido a los propios autores es que las víctimas, al principio, "no querían o estaban reacias a hablar, pero luego ha sido un bálsamo o una cura para muchos de ellos, primero hablar del tema y, segundo, ver en un libro la historia y para qué han servido las muertes de sus seres queridos, porque aquí se explica y sí han servido para algo".

En las dos publicaciones "labor de hemeroteca hay poca", se ofrecen investigaciones y documentos del archivo de la Guardia Civil y "sí hay muchas cosas novedosas y que darán claves de por qué se hicieron investigaciones, por qué se hicieron detenciones y eso llegará a la conclusión de que a ETA se le derrotó".

Se repasan historias de infiltrados, de algún colaborador de ETA "que accedió a colaborar con nosotros por motivos tan humanos como que la gente del comando estaba muy próxima a su mujer y a su hija". También se repasan investigaciones en Francia "que son muy interesantes para quien le guste la novela policíaca, aunque aquí la realidad supera a la ficción".

Por último, el libro también incluye críticas, porque "no todo el Estado ni la Guardia Civil lo han hecho bien, en 50 años es imposible y los errores se ponen de manifiesto y además en los testimonios que hemos recogido de víctimas no ha habido ninguna censura, ha habido gente que ha criticado abiertamente y se pone porque tienen razón, aunque a veces las cosas no ocurrieran como ellos creen tienen derecho a que se refleje su pensar sin ninguna censura", ha concluido.

