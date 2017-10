Compromís propondrá en el Congreso que CHA asista con voz a la Comisión sobre el Estado Autonómico

Así lo han explicado en declaraciones a los medios de comunicación el presidente de CHA, José Luis Soro, quien también es consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, y el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.

Ambas formaciones han celebrado una reunión bilateral en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede del Parlamento autonómico. Baldoví ha considerado "interesante la iniciativa de CHA para que en esa comisión estén representadas diferentes sensibilidades de los territorios".

Según ha detallado, desde el grupo mixto en el Congreso "ya planteamos a la Mesa que todos los grupos estuviéramos en esa comisión, más allá de que tengamos voto o no porque no se trata de votar, sino de llegar a acuerdos".

No obstante, ha estimado que la propuesta de CHA "enriquece mucho" ya que se trata de que fuerzas políticas que tienen representación institucional, que está en gobiernos autonómicos, en parlamentos, ayuntamientos "puedan aportar" en una comisión que va a tratar sobre el modelo territorial, algo "mucho mejor que ignorar todas estas sensibilidades".

Baldoví ha dicho que este martes, si asiste como portavoz adjunto a la Junta de Portavoces del Congreso, planteará esta cuestión, en ruegos y preguntas, y, en todo caso, "lo formalizaremos en un documento".

SUMAR

El portavoz de Compromís en el Congreso ha incidido en que el momento actual "lo que nos está enseñando es que hay que sumar" y que "todos podamos decir la nuestra" y no excluir y por eso ha defendido que las formaciones con representación institucional en las diferentes Comunidades autónomas estén presentes "con su voz y su sensibilidad a la hora de definir el Estado Autonómico" en esa comisión que se ha constituido en el Congreso.

Ha añadido que si "no se nos hiciera caso, representaremos la sensibilidad aragonesista en esta cuestión". Al respecto, el presidente de CHA, José Luis Soro, ha resaltado que la comisión va a abordar "el futuro de la estructura territorial de España y por tanto se va hablar del futuro de Aragón y del País Valenciano".

Por eso, ha expuesto a Baldoví "la conveniencia de que el aragonesismo pueda estar presente en esa comisión" y "buscar alguna fórmula para que CHA pueda participar en las reuniones en el Congreso" ya que "no se puede excluir" a su formación y a otras con presencia institucional "y con discurso", que "representamos los intereses de un territorio".

Soro ha sostenido que el sistema autonómico "está absolutamente agotado" y el título octavo de la Constitución "ya no nos sirve a ninguno, ni a Aragón, ni a ninguna de las Comunidades" porque "era un punto de partida, algo provisional, la forma de empezar a andar y después de tantos años y de la experiencia que hemos tenido es necesario que haya un cambio sustancial" para "cerrar el modelo".

El presidente de CHA ha defendido ir "hacia un modelo federal de verdad" con el reto "del federalismo financiero que ahora no existe en España" puesto que "si no hay autonomía financiera, no tenemos ninguna capacidad de decisión" y "no hay autogobierno".

Por eso, ha esgrimido que no se trata solo de la adaptación del sistema financiero autonómico, sino que es algo "mucho más profundo", la "federalización del Estado español", que, a su entender, "es la única solución a las tensiones que hay, también para Aragón y para el País Valenciano".

REPRESENTACIÓN

Soro ha aclarado que en caso de que no se acepte la participación de CHA en esa comisión, "el valencianismo será el portavoz del aragonesismo, con el compromiso de que a través de Joan Baldoví se trasladarán todas las propuestas que tengamos desde CHA" y "nos sentiremos bien representados", para añadir que habrá "máxima coordinación e información".

El presidente de CHA comentado que "hace muchos años" que ambas formaciones mantienen una "relación muy intensa" porque "ha habido siempre mucha cercanía y sintonía en la visión del Estado" y comparten coalición electoral en el Parlamento Europeo y diputado y Compromís presenta en el Congreso y Senado las enmiendas de CHA a los Presupuestos Generales del Estado y otras iniciativas.

En este contexto, la reunión de este lunes también ha abordado las infraestructuras que afectan a Aragón y Comunidad Valenciana, como "la imperiosa necesidad de desdoblar la nacional N-232", que une ambos territorios, e impulsar iniciativas "para empujar al Ministerio de Fomento a que se aceleren esas obras", ha indicado Soro.

En materia ferroviaria, ha continuado, si bien el Corredor Mediterráneo "es una prioridad para Compromís, no es incompatible con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que interesa a la Comunidad Valenciana y al Puerto de Valencia" para conectarse con el Cantábrico "a través de esta gran plataforma logística que es Aragón y que se reforzará mucho también cuando consigamos reabrir el Canfranc", ha apostillado Soro.

Por su parte, Baldoví ha apostado por "poner en común aquello que nos acerca, aquello que nos une" y ha asegurado que su formación está "encantada de ser la voz del aragonesismo en el Congreso y el Senado" y de "hablar de infraestructuras beneficiosas tanto para los valencianos, como para los aragoneses, como el desdoblamiento de la N-232 o el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que ya hace muchos años que debería estar hecho".

Según ha señalado, "estaría bien que en esta España se comenzara a no pensar de forma radial y a pensar este territorio de otras maneras, de forma circular y transversal, en definitiva que se pensara que no todo tiene que pasar por Madrid y que hay otros territorios que también podemos contribuirá la riqueza del Estado, si se nos hacen las infraestructuras".

