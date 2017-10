Soro pide no entrar en un "pulso irresponsable" y jugarse todo a un sí o un no de Puigdemont

Así se ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en una reunión en Zaragoza, este lunes, 16 de octubre, entre su partido y Compromís para abordar diferentes cuestiones en materia de infraestructuras y colaboración política.

Soro ha opinado que "todavía hay una oportunidad de diálogo, que es lo que reivindicamos desde CHA desde el principio" y "hay unos días para que todo el mundo entre en razón" y "se deje de jugar con la ambigüedad, con el futuro y la calidad de vida de la gente".

Según ha dicho, "tenemos que hacer el esfuerzo por ver la realidad" y entender que "en este contexto tan ambiguo y de tanta polvareda no ha habido declaración unilateral de independencia".

Al respecto, ha esgrimido que quien representa al pueblo de Cataluña es el parlamento, no el presidente de la Generalitat "y el parlamento no votó y por lo tanto no se pronunció", además de que tampoco "hay nada publicado en ningún boletín oficial" ya que "no hay nada que publicar, no hubo ningún acuerdo", sino "una declaración política de Puigdemont".

A esto se suma que "ningún Estado del mundo ha reconocido esa independencia" y parece ser que el Estado español es el único que la reconoce, ha apuntado, pero "ningún otro", no la comunidad internacional, ha sostenido Soro.

NO HAY ARGUMENTOS PARA EL 155

El presidente de CHA ha manifestado que por todo esto "no hay argumentos para aplicar en este momento el artículo 155 de la Constitución" y ha hecho una llamada al diálogo, "que no se puede limitar a Cataluña" porque lo que ocurre allí "es un síntoma, no es la enfermedad", sino que "el problema es que este modelo constitucional no sirve a Cataluña, pero tampoco a Aragón, al País Valenciano o a otros territorios".

Soro ha reclamado abrir un debate "en profundidad" en el conjunto del Estado "en el que Aragón tiene que ser protagonista" porque solo hay siete Estatutos de Autonomía "que reconocen a la Comunidad como nacionalidad histórica "y Aragón es una de ellas" y "somos una de las únicas tres que tenemos garantizados derechos históricos en el Estatuto".

El presidente de CHA ha advertido al respecto de que "no estamos dispuestos a volver a sufrir ninguneos, desprecios y marginaciones, como sufrimos en los años 80", cuando se elaboraron los Estatutos de Autonomía porque "no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.