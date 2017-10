El Consejo Escolar resalta que la calidad de la Educación en la Región "no se resintió" en la crisis, sino que "aumentó"

El presidente del Consejo Escolar de la Región de Murcia, Juan Castaño, ha destacado que la calidad de la Educación en la Comunidad no sólo no se resintió durante la crisis económica, sino que, incluso, "mejoró", lo que ha atribuido al "esfuerzo" realizado por los docentes de las enseñanzas no universitarias y al hecho de que la Consejería de Educación "pusiera más dinero que en años anteriores".

Así lo ha hecho saber Castaño en un contacto con los medios de comunicación tras reunirse con la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, a la que ha entregado la 'Memoria Anual de Actividades del Consejo Escolar de la Región de Murcia. Curso 2015-2016' y el 'Informe Bienal sobre el Sistema Educativo cursos 2012-2013 y 2013-2014'.

Tras el "esfuerzo" realizado durante la crisis y ahora que "vienen tiempos mejores", Castaño ha pedido "compensar" la actitud que mostraron los docentes revirtiendo el descenso en el número de profesores y que hizo que la ratio de alumnos aumentara. En este sentido, ha felicitado a la nueva consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, por la convocatoria de nuevas plazas de profesores anunciadas.

Al final, esa convocatoria "es una recompensa para la docencia, y ese esfuerzo lo veremos reflejado en el próximo informe de la calidad del sistema educativo bienal", tal y como ha señalado Castaño, quien ha felicitado públicamente a los profesores "que han colaborado, a veces sin tener todo el dinero que uno demanda, pero que consiguieron que el nivel de la enseñanza no bajara".

En concreto, Castaño ha transmitido esta felicitación a los profesores en nombre del Consejo Escolar, un órgano que cuenta con 40 miembros y en el que están representados los profesores de la enseñanza pública, de la enseñanza concertada, de las tres universidades, personal no docente, todos los sindicatos de enseñanza y personal de reconocido prestigio en el ámbito de la Educación, entre otros.

El presidente del Consejo Escolar ha remarcado que las cifras de fracaso escolar han "mejorado" en los últimos años, al tiempo que han aumentado "el número de becas, de ayudas y de programas de formación del profesorado".

Todo ello, "en un contexto en el que dice que se esperaba un descenso en la calidad del sistema educativo en la Región como en otras comunidades, debido a la crisis económica". Sin embargo, el informe refleja que "no sólo no bajó el nivel de la Educación a pesar de estos momentos duros, sino que el nivel se mantuvo y hasta mejoró gracias al esfuerzo de todos los docentes de la Región, maestros y profesores de todas las enseñanzas no universitarias".

"Los mismos docentes y padres del Consejo Escolar remarcan consideran increíble el esfuerzo que se hizo entre todos", según Castaño, quien ha pedido por ello "reconocimiento para todos". En primer lugar, ha pedido ese reconocimiento a la Consejería de Educación, "porque puso más dinero con respecto a años anteriores, lo que es un valor un poco raro porque en plena crisis todo baja".

NUEVAS MEDIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE GOBIERNO ABIERTO

Arroyo, por su parte, ha subrayado el trabajo que realiza el Consejo Escolar en la Región de Murcia "de una forma muy satisfactoria", y ha avanzado que el Gobierno regional va a analizar en "detalle" el informe presentado por este organismo, que será publicado en breve en el Portal de la Transparencia de la Región 'transparencia.carm.es'.

Y es que "si hay dos asuntos sobre los que los ciudadanos piden cada vez más información, uno de ellos es la Educación y el otro es la Sanidad", según Arroyo, quien ha indicado que la voluntad del Ejecutivo murciano es avanzar en materia de transparencia y de participación, "cumpliendo con la evaluación de las políticas públicas y la rendición de cuentas a la que estamos obligados, publicando cada vez más información".

En este sentido, ha considerado que es "interesante" haber conocido, por primera vez y en primicia, el resultado del informe de un órgano con "tanto prestigio y tanta pluralidad" como el Consejo Escolar.

A este respecto, Arroyo ha valorado que es importante "seguir fomentando la participación y la cultura de la transparencia en los centros educativos" y, para ello, ha anunciado que el Gobierno regional va a impulsar nuevas medidas en el marco de iniciativas piloto que está poniendo en marcha el Gobierno de España.

Este proyecto piloto forma parte del III Plan de Gobierno Abierto nacional para el periodo 2017-2019 y está destinado a los centros de educación secundaria. El objetivo es poner en marcha distintas acciones en materia de transparencia y participación en la comunidad educativa con el objetivo de difundir su conocimiento.

Por un lado, se van a desarrollar unidades didácticas y cursos de formación destinados tanto a profesores como alumnos para educar en la cultura de la participación y la transparencia. Por otro lado, la comunidad asesorará a los centros para que creen herramientas de transparencia y desarrollen sus propios canales de participación como páginas web en institutos y colegios.

"La mejora de la cultura democrática debe empezar en la escuela. El Gobierno regional está comprometido con que la ciudadanía tome decisiones con nosotros y con la educación de niños y jóvenes en la cultura de la participación", ha señalado Arroyo.

"Queremos poner en marcha iniciativas que permitan desde el ámbito educativo fomentar esa cultura de la participación y la transparencia para que los más jóvenes puedan involucrarse y participar en las decisiones que más les afectan", afirmó Arroyo. "Nuestro objetivo es que el ámbito educativo sea un ejemplo de participación y transparencia".

TRANSPARENCIA EN LOS INFORMES DEL CONSEJO ESCOLAR

La titular de Transparencia también destacó el trabajo del Consejo Escolar en materia de participación y rendición de cuentas. "Debemos reconocer la labor del Consejo Escolar de la Región de Murcia, así como de todos sus miembros y de los organismos que han facilitado la realización de estos documentos como un ejemplo de participación, transparencia y rendición de cuentas que constituyen en la actualidad exigencias ineludibles para cualquier organismo público", indicó. "Sabemos que su trabajo ha estado siempre guiado por un objetivo, compartido por todos: la mejora de la educación en la Región de Murcia".

En la memoria anual del Consejo se relatan todas las actividades llevadas a cabo durante el curso 2015-2016', desde las actividades ordinarias hasta aquellas otras dirigidas a ser cauce de los debates sobre el presente y el futuro del sistema educativo.

Por su parte, el informe sobre el sistema educativo regional constituye la sexta entrega, en él se recogen los datos imprescindibles sobre el sistema educativo regional, se cumple así con la obligación de transparencia a que están sujetos todos los órganos de la Administración, de manera que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información. Su finalidad es ampliar el conocimiento de la realidad del sistema educativo, de sus dificultades y sus logros, y contribuir a la mejora de su calidad y transparencia.

El trabajo realizado por el Consejo Escolar es fruto de la participación de toda la comunidad educativa, con contribuciones de la Consejería de Educación, así como otras consejerías y webs regionales, y organismos estatales.

