La ciudad se convertirá este sábado en la capital mundial contra el despilfarro de alimentos

La vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, y las organizadoras del evento pertenecientes a la Federación Aragonesa de Solidaridad, Sonia Méndez y Edurne Caballero, han presentado esta iniciativa.

Broto ha subrayado la apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza por la "sostenibilidad" y ha indicado que se trata de un "gran evento" que tendrá lugar por primera vez en una ciudad española y que "debería ser extensible a otras ciudades".

Artigas ha explicado que el grado de despilfarro de alimentos "debería ser uno de los principales indicadores de la sostenibilidad urbana" y ha elogiado esta iniciativa porque "se dar respuesta desde lo local para garantizar el derecho a la alimentación".

Sonia Méndez ha contado que hace cinco años se hizo una experiencia similar en la Universidad de Zaragoza con "gran repercusión" y en esta ocasión se traslada al conjunto de la ciudad. La primera incitativa tiene lugar en 2011 en Londres y luego le siguieron Paris, Nueva York, Roma, Bruselas y ahora Zaragoza será la primera ciudad española en sumarse a esta causa.

DATOS

En España se despilfarran 7,7 millones de toneladas anuales, lo que le convierte en el séptimo país que más productos tira a la basura, de las que el 42 por ciento proceden de los hogares, el 39 por ciento de los fabricantes, el 14 por ciento de restaurantes y el 5 por ciento final de distribuidores, según datos del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, y Alimentación del año 2016.

Del 42 por ciento que procede de los hogares, el 85,6 por ciento son alimentos sin procesar y el 14,4 por ciento son recetas de comidas cocinadas. Como alternativa al desecho de estos productos se propone hacer croquetas, purés, mermeladas y congelar.

Estas propuestas se darán a conocer a los ciudadanos durante esta semana, ya que este lunes, 16 de octubre, coincide con el Día Mundial de la Alimentación y el sábado, día 21 que se celebrará la #ZgzNoTiraComida.

JORNADA

Desde las 11.00 hasta las 17.00 horas en la plaza del Pilar no solo se dará de comer a 5.000 personas con productos en perfecto estado que se ha desechado por distintos motivos, sino que se darán pautas de qué hacer contra el despilfarro de alimentos no solo en casa sino en toda la cadena alimenticia, desde el agricultor que no puede vender un producto porque no se ajusta al calibre comercial o por exceso de producción hasta las cadenas de envasado que desechan alimentos por taras en el envoltorio.

"Es una cuestión global la cantidad de alimentos que se desechan y la gente que necesita comer" ha enfatizado Edurne Caballero para lamentar los "numerosos alimentos que se desechan del circuito comercial pero que han salido de nuestra tierra tan generosa".

La jornada del sábado, frente a la Fuente de Goya en la plaza del Pilar se instalarán cocinas industriales con grandes fogones donde se cocinarán recetas con alimentos desechados y que los ciudadanos podrán comer en ese momento o llevarlo en 'tuppers' a su casa.

Para los que opten por comer 'in situ' se dispondrá menaje que ha facilitado la Brigada Aragón del Ejército de Tierra, y también colaboran la Escuela de Hostelería TOPI y alrededor de 150 voluntarios.

