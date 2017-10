Atentados, desastres naturales, populismos... así afectan las malas noticias a nuestra mente

Atentados, tiroteos, desastres naturales (terremotos, incendios...), auge del populismo o la extrema derecha... este tipo de contenidos son los más habituales en los medios de comunicación. En realidad, lo han sido siempre, pero ahora tenemos acceso a ellos las 24 horas del día, en cualquier lugar, sólo mirando una pantalla.

Por eso, los expertos creen que cada vez hay más casos de problemas psicológicos derivados de las malas noticias. Así lo cree Mary McNaughton-Cassill, profesora de Psicología en la Universidad de Texas en San Antonio, que ha estudiado la relación entre el consumo de noticias y el estrés: "En la era digital, en la que los estudios recogen que tres de cada cuatro personas miran su teléfono antes de irse a la cama y justo nada más levantarse por la mañana, es cada vez más difícil no sentirse abrumado", dice en unas declaraciones que recoge The New York Times.

Los expertos ya llaman al fenómeno "el blues de las malas noticias", es decir, la sensación que nos embarga cuando vemos alertas de malas noticias en nuestros móviles y en las redes sociales. La doctora McNaughton-Cassill afirma que puede surgir estrés, depresión, fatiga, problemas de sueño o ira.

Y para aquellos que ya sufren depresiones clínicas o ansiedad, puede ser peor: "Hay claros incrementos de desórdenes de ansiedad, casos de autolesiones y suicidios", dice Stephen Hinsaw, profesor de Psicología en la Universidad de California en Berkeley. "El bombardeo de malas noticias, siempre presentes, es un factor", dice Hinsaw.

El primer consejo para evitar todo esto es prescindir de alertas en el móvil y dejar de mirar el teléfono con tanta frecuencia. De hecho, algunos expertos recomiendan apagar el móvil al menos dos horas antes de irse a la cama o cargar la batería del móvil en un enchufe de una habitación lejana a donde estemos.