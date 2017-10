Courtney Love ya advirtió en 2005 del peligro de las invitaciones de Harvey Weinstein

En plena efervescencia por el escándalo sexual del productor Harvey Weinstein, del que muchos aún se preguntan cómo pudo abusar de tantas mujeres sin que se supiera, surge una grabación casi olvidada, de 2005, en la que una estrella ya advertía de los peligros del todopoderoso productor neoyorquino.

Courtney Love, líder del grupo de música Hole y viuda del célebre Kurt Cobain (cantante de Nirvana), fue preguntada en un evento en Los Ángeles, hace ya 12 años, sobre qué consejo le daría a las jóvenes estrellas que quisieran labrarse una carrera en Hollywood. La respuesta de Love fue: "Me denunciarán si lo digo... Si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el Four Seasons (hotel de lujo de Beverly Hills), no vayas", recoge el vídeo, recuperado pro TMZ.com.

Courtney Love was WARNING about Harvey Weinstein in 2005!



“If Harvey Weinstein invites u to a private party at the Four Seasons, DON’T GO” pic.twitter.com/RK9Vruxy2T — Chet Cannon (@Chet_Cannon) 14 de octubre de 2017

Doce años después y a través de su cuenta de Twitter, Love explicó más cosas: "Aunque nunca fui una de sus víctimas, fui eternamente vetada por la CAA (la Creative Artists Agency, la principal agencia de talentos de la meca del cine)".

Although I wasn't one of his victims, I was eternally banned by CAA for speaking out against #HarveyWeinstein #rape https://t.co/8giwNkrC5t — Courtney Love Cobain (@Courtney) 14 de octubre de 2017