Twitter se refuerza en medidas contra el acoso gracias a las protestas femeninas

El cofundador y máximo responsable de Twitter, Jack Dorsey, ha afirmado que la red social cambiará su normativa, reforzándose contra mensajes de acoso sexual o amenazas gracias a la campaña de boicot que el pasado viernes realizaron numerosas mujeres contra la plataforma por suspender la cuenta de Rose McGowan, víctima de los abusos del productor Harvey Weinstein.

Bajo la etiqueta #WomenBoycottTwitter las mujeres acordaron no utilizar sus cuentas personales como protesta por la actuación de la página contra los casos de acoso y amenazas en la red, y también como forma de crítica contra el caso de Weinstein y los diferentes testimonios que se están dando a conocer desde que se destapara esta noticia.

Ante esta situación, Jack Dorsey decidió responder en su cuenta personal y explicó la postura de la plataforma al respecto. El máximo responsable de Twitter recordó que en 2016 se reforzaron las políticas y aumentó el tamaño de los equipos dedicados al tratamiento de las denuncias de usuarios, pero reconoce que "no fue suficiente".

"Hoy hemos visto voces silenciadas y voces hablando claro porque todavía no estamos haciendo suficiente. Hemos estado trabajando intensamente en los últimos meses y nos hemos centrado en tomar algunas decisiones importantes. Vamos a ser más agresivos en nuestras reglas y en cómo las hacemos cumplir", zanjó Dorsey.

La nueva normativa irá contra "indeseadas insinuaciones sexuales, mensajes con desnudos, símbolos de odio, grupos violentos y tuits que glorifiquen la violencia", y los cambios se pondrán en marcha "en las próximas semanas", afirma.

1/ We see voices being silenced on Twitter every day. We’ve been working to counteract this for the past 2 years.