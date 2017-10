La CUP asegura que si Puigdemont tiene que acabar como Companys, no estará solo

La diputada de la CUP en el Parlament Gabriela Serra ha asegurado este domingo que "no sabemos cómo acabará (Carles) Puigdemont, pero podemos asegurar que si tiene que acabar como (Lluís) Companys, habrá muchos más; esperamos que no pase nunca, pero si pasa no estaría sólo".

En unas declaraciones hechas tras rendir homenaje a Companys en el Fossar de la Pedrera, el lugar donde está enterrado el expresidente de la Generalitat Lluís Companys, la dirigente de la CUP ha querido subrayar así que Puigdemont tendría el respaldo de su formación en caso de proclamar la independencia de Cataluña.

Preguntada por las declaraciones del dirigente del PP Pablo Casado, que hace unos días dijo que Puigdemont podría acabar como Companys, Serra ha asegurado: "No tendremos nuevamente un presidente con los pies descalzos y los ojos abiertos diciendo 'viva Cataluña y viva la República' ante un paredón. Eso no lo veremos, lo impediremos".

La diputada de la CUP ha hecho estas declaraciones en los actos de homenaje a Companys con motivo del 77 aniversario de su fusilamiento.

Por otra parte, Serra ha insistido en que "la CUP pide, suplica y exige un pleno extraordinario en el que se declare la República, que es lo que nuestro pueblo decidió mayoritariamente en el referéndum del pasado 1 de octubre", ha argumentado.

"El pueblo manda, no hay nada que votar, dialogar, ni consultar. Es la decisión popular, y eso es lo que hemos venido a decirle al president", ha remarcado.

Con todo, ha aclarado que este pleno no se celebraría este lunes, cuando expira el plazo dado por el Gobierno para que Puigdemont aclare si el martes declaró o no la independencia, sino que esta petición aún debe tramitarse. La CUP reivindica ese pleno porque entiende que corresponde al Parlamento catalán declarar la independencia de Cataluña.

"Pedimos, por tanto, que se celebre un pleno extraordinario, se abra el proceso constituyente. No hay más posibilidad de diálogo", ha asegurado, aunque ha añadido: "Habrá que dialogar, sí, pero entre el presidente de la República Catalana y el presidente de la monarquía borbónica".

