Queman varios contenedores en las inmediaciones del cementerio de Lezo (Gipuzkoa)

Desconocidos han quemado varios contenedores en las inmediaciones del cementerio y del campo de fútbol de Lezo (Gipuzkoa), según ha denunciado el Ayuntamiento de la localidad, que ha pedido "respeto y civismo", al tiempo que ha instado a "una convivencia basada en la paz y el respeto mutuo".

En un comunicado, el Consistorio se ha mostrado "entristecido" al ver que "en vez de avanzar, estamos retrocediendo a aquellos tiempos en los que el fin justificaba los medios".

"No todo vale para hacer reivindicaciones. Ese no es nuestro modelo, nosotros creemos en la convivencia, en otra forma de hacer las cosas", ha declarado el equipo de gobierno.

"RESPETO"

Por ello, ha pedido a los autores de este altercado "respeto" y "que opten por otras vías para hacer reivindicaciones o mostrar su desacuerdo ante algo".

"Estas no son formas de hacer las cosas, este tipo de actos vandálicos ya no tienen cabida en la sociedad actual porque dificultan el día a día de los lezoarras, y esto no es lo que quieren nuestros vecinos. Es tiempo de dejar atrás los años de vandalismo, es tiempo de avanzar, es tiempo para la convivencia y el respeto", ha concluido.

