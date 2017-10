Cs valora positivamente que su propuesta de liberalización de las ITV propuesta "suponga un revulsivo para el sector"

Miguel López-Morell, diputado regional de Ciudadanos, ha mostrado su satisfacción al conocer que ya existen más de 35 empresas que han pedido la autorización para instalar una estación de ITV y que podrán operar si cumplen los requisitos que impone la administración "porque se traducirá en la creación de varios cientos de puestos de trabajo, en una bajada de precios por la competencia, y en el descenso de los tiempos de espera y de las molestas colas que tienen que hacer los usuarios".

"Además con el sistema que ha defendido Cs varias localidades que llevan demandando la instalación de una estación de ITV desde hace varios años, y que hasta ahora no contaban con ella por la desidia del Gobierno regional, como Yecla, Totana o Cieza, entre otras, podrán disponer de las mismas, evitando que el usuario tenga la obligación de desplazarse a otras poblaciones, con el consiguiente perjuicio que le ocasionaba esta situación", ha añadido el diputado de Ciudadanos.

Con respecto a la estación de ITV pública de Alcantarilla López-Morell ha resaltado que "seguimos insistiendo en que puede y debe seguir siendo pública, siendo utilizada como estación de policía, control y seguimiento del resto de ITV. En Ciudadanos estamos convencidos de que existen actividades y funciones que, al entrar en juego factores como la seguridad víal, deben mantener una supervisión pública, que se debería ejercer desde la ITV de Alcantarilla. La estación también sería la depositaria y custodia del registro general regional".

El diputado de Cs también ha señalado que la concesión de una autorización a las estaciones que operan actualmente permitirá que se mantengan los puestos de trabajo.

López-Morell también ha valorado positivamente que el consejero de Empleo haya reconocido públicamente las ventajas de la liberalización del sector. "Ciudadanos ha sido el único partido que ha apostado por este sistema y por este motivo nos alegra que el consejero reconozca que se ofrecerán mejores servicios y más cercanos al ciudadano, y que las tarifas serán más bajas".

Por último el diputado de Cs ha reconocido no entender "los bandazos del PSOE". López-Morell ha recordado a los socialistas "por enésima vez" que no había ningún acuerdo con el PP para aprobar el decreto rechazado el pasado 4 de septiembre por los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, "porque siempre hemos sido coherentes con nuestra propuesta de pedir la liberalización del sector y el decreto del Gobierno regional no la contemplaba".

"Sin embargo, no comprendemos la actitud del PSOE, que después de haber estado durante un año criticando el sistema de concesión ha cambiado radicalmente su discurso y ahora defiende este modelo. Tampoco entendemos que nos culpen de la derogación del decreto cuando sus 13 diputados votaron en contra del mismo. Creemos que deberían aclarar sus paradojas", ha añadido.

