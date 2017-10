PP ve "perjudicial" para Gipuzkoa que la postura de Olano sobre la Ley de Aportaciones sea apelar a la "visión de país"

En la comparecencia en las Juntas de Olano y del diputado de Hacienda, Javier Larrañaga, para dar cuenta de la reunión del Consejo Vasco de Finanzas celebrado este pasado miércoles, Cano Aristoy ha preguntado al diputado general "por qué la negociación de la Ley de Aportaciones le provoca hablar de una visión de país, cuando todos sabemos que, exceptuando el 2015, la aplicación del Fondo General de Ajustes siempre ha beneficiado a Bizkaia y ha generado un perjuicio, mayor o menor, a Álava y Gipuzkoa".

"El diputado de Hacienda nos ha dicho que el compromiso es de renovación en el 2018 y que, si no se cumple, por lo menos tenemos garantizado el 99% a través del Fondo General de Ajustes. Esto a los guipuzcoanos no nos sirve, cuando llevamos años en los que Bizkaia está al 102 o 103%, por lo que parece que las desavenencias son más bien territoriales y no técnicas", ha manifestado.

Según ha informado el PP, Cano Aristoy ha señalado que "el Comité técnico lleva más de año y medio evaluando la realidad, de manera, que ahora la decisión es política y son los políticos quienes deberían ejercer presión". "No entendemos que al diputado de Hacienda le parezca un récord que se pueda aprobar la modificación de la Ley de Aportaciones en el 2018", ha añadido.

Además, ha pedido información sobre la negociación del Cupo señalando que "es importante saber si va a beneficiar a la cuentas de la Diputación y, por tanto, a los guipuzcoanos, o si estamos hablando de un efecto contable que equilibra probables acuerdos financieros con el Estado".

"Hay un maremágnum de conceptos que exigen una explicación más amplia", ha afirmado el juntero del PP, quien ha preguntado también "si va a haber recursos que lleguen a los guipuzcoanos a través de la Diputación y los Ayuntamientos y cómo se explican los números del acuerdo y su reversión en los números de la contabilidad vasca". "De acuerdo a la compleja descripción contable recibida como respuesta, intuimos que no habrá beneficio extra, sino compensaciones de cuentas", ha advertido.

Sobre la negociación de impuestos, Cano Aristoy ha considerado "preocupante que sólo quede en una armonización fiscal del Impuesto de Patrimonio, en torno al escudo fiscal y el mínimo exento, y no conlleve un acuerdo amplio base de un ajuste fiscal".

