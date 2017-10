Shannen Doherty comparte una dura imagen personal para concienciar sobre el cáncer

La lucha de la actriz Shannen Doherty contra el cáncer de mama, una batalla que felizmente ganó, se ha convertido en una de las más mediáticas de la historia, sobre todo porque ella misma se ha encargado de mostrar, paso a paso en las redes sociales, cómo ha sido el doloroso proceso.

Ahora, aprovechando que octubre es el mes para concienciar sobre esta enfermedad (el 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama), Doherty ha subido a Instagram una dolorosa imagen en la que se la ve, rota de dolor, en el momento en el que comenzó a perder el pelo, allá por 2015.

"Esta imagen es muy personal. Había empezado la quimio. Estaba usando un gorro de hielo con la esperanza de no perder el cabello. El resultado fue acabar con puñados en las manos. Estaba enferma, parecía como si estuviera perdiéndome a mí misma. Gané y perdí gente", ha escrito la actriz de Embrujadas y Sensación de vivir junto a la foto.

"Me volví más débil y más fuerte. Me sentí fea y aún así más bella por dentro de lo que me había sentido nunca. Recuerdo esto como si fuera ayer, como si fuera hace un minuto. El cáncer tiene muchas fases: shock, negación, aceptación, enfado, resentimiento, rebelión, miedo, apreciación, belleza. Remisión", continúa.

"Y aún así las fases siguen viniendo. El cáncer está contigo siempre. Los que lo han experimentado saben que incluso después de haberlo vencido sigue teniendo un impacto en ti, tanto de forma positiva como negativa. Sigues en la montaña rusa de emociones. Sigues necesitando apoyo y amor. Y todavía puedes agarrar la vida y vivir, vivir, vivir", concluye.