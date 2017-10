Irabazi Donostia pide a Gobierno Vasco plan de prevención para quienes hayan contactado con zonas con amianto en Altza

En un comunicado, la portavoz del grupo municipal de la coalición compuesta por Ezker Anitza-IU, Equo e independientes, Amaia Martín, ha informado de que los estudios que se están haciendo en el barrio de Altza sobre las zonas contaminadas por amianto han dado como resultado la presencia de este material en algunos espacios ajardinados del colegio público de Oleta, y en las huertas comunitarias del barrio.

En relación con la contaminación en esos dos espacios, Martín ha señalado que una de las zonas afectadas es un colegio de educación infantil y primaria, por lo que "es responsabilidad del Gobierno Vasco actuar para proteger la salud de las personas, especialmente cuando puede afectar a niños y niñas, teniendo en cuenta, además, que las enfermedades derivadas de esa contaminación tardan muchos años en aparecer".

En este sentido, la portavoz de Irabazi Donostia ha manifestado que el propio Gobierno Vasco señala, en varios informes que ha encargado sobre el amianto en Altza, que es necesario vigilar de manera continuada a la población potencialmente expuesta al amianto, motivo por el que "hemos presentado una moción en la que pedimos al Gobierno Vasco un plan de prevención precoz para las personas que hayan podido estar en contacto con ese material que así lo soliciten".

El concejal Loïc Alejandro ha apuntado que, además de la moción, también van a preguntar al gobierno municipal de PNV y PSE sobre otras cuestiones relacionadas con el amianto en Altza. Según Alejandro, "es muy grave que el gobierno municipal, tras conocer que hay amianto en las huertas comunitarias del barrio, no haya informado debidamente a las personas usuarias de las mismas, de manera que puedan saber si es seguro o no seguir cultivando en ellas".

En relación con los trabajos del gobierno municipal para saber si hay más zonas contaminadas por amianto en Altza, y su intención de hacer pruebas sólo en espacios no cubiertos o asfaltados, el edil de Irabazi Donostia los ha considerado "insuficientes", ya que aunque las zonas cubiertas no son contaminantes, "es necesario saber si están o no contaminadas, para que cualquier intervención en ellas en el futuro se haga teniendo en cuenta esa situación".

Alejandro ha insistido en que la peligrosidad de este material en la salud de las personas "obliga a tratar este asunto con la mayor de las precauciones, sin alarmismos innecesarios, y aplicando el principio de precaución al máximo".

