Sánchez Ramos afirma que el Ayuntamiento está estudiando la vía judicial en el caso de 'Villa Magdalena'

Así se ha pronunciado el concejal ovetense este viernes a preguntas de los periodistas y después de que el delegado de Gobierno y ex-alcalde Gabino de Lorenzo haya afirmado que el informe sobre el caso, que lo deja fuera de toda responsabilidad patrimonial, está en manos de sus abogadas.

Para Sánchez Ramos, las declaraciones de De Lorenzo buscan "librarse de una responsabilidad política y jurídica". "Aquí ha habido un Gobierno que acordó consignar una cantidad económica para 'Villa Magdalena, no la cosigno y con dinero público hicieron millonaria a una familia de Oviedo", ha sentenciado.

"Lo que costó 2,5 millones de euros acabó costando casi 63 millones, me parece un atraco institucional que tiene que tener una responsabilidad. El dinero no era suyo, era de los ciudadanos de Oviedo", ha afirmado Ramos, que se ha preguntado que se podría hacer en Oviedo con ese presupuesto. "Se nos ocurren muchas cosas, pero ese dinero esta en la cuenta corriente de una familia, que además todavía sigue pidiendo más", ha señalado.

Para el concejal ovetense que existiera un alcalde y una junta de gobierno que tenía el apercibimiento de los funcionarios para que consignaran esa partida presupuestaría y no lo hicieran "da a pensar que había una perfecta sintonía entre la inanición en la decisión tomada y el dinero que iban a dar a esta familia".

"Evidentemente queda la vía judicial y que reembolsen el dinero que se llevaron de la ciudadanía", ha señalado Ramos, que ha declarado que el Ayuntamiento de Oviedo va a pedir responsabilidades y denunciar a los concejales "que teniendo responsabilidades de gobierno y ante la irresponsabilidad cometida en sus actos, hicieron un agujero en las arcas públicas del Ayuntamiento Oviedo de más de 45 millones de euros".

Ramos ha señalado que esto es lo que tiene que hacer un "gobierno responsable". "Insisto, los datos están entre 40 y 45 millones que regalaron a una familia de Oviedo propietaria de Villa Magdalena por inanición en un acto administrativo", ha afirmado, para añadir que "desde el primer momento" estamos estudiando la vida judicial una vez que se acaben los informes técnicos necesarios

"Si no lo hiciéramos, si este gobierno decente no lo hiciera estaríamos 'combayando' con el anterior", ha indicado y ha afirmado que él y su grupo municipal preguntaron en 22 ocasiones por qué no se consignaba la cantidad de Villa Magdalena, por lo que ha dicho que para el informe sobre el caso no deben de haber consultado "los datos precisos".

Por otro lado, ha recordado que en los momentos en los que pasó todo lo relacionado con el caso de 'Villa Magdalena', el PP estaba haciendo una nueva ley del suelo "que multiplicaba por miles de euros la actual ley". "Sale una ley a los pocos años y quien reclama es el propietario de Villa Magdalena, que esperó a que saliera para hacer la reclamación de la retasación. Muy curioso todo", ha señalado Ramos.

"Vamos a pedir responsabilidades a todos los efectos y que resarzan a las arcas públicas los dineros que ahora están en arcas privadas", ha sentenciado el concejal ovetense.

