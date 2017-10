El Gobierno dice que la economía española no crecerá lo previsto si la crisis de Cataluña no termina

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que el Ejecutivo se verá obligado a bajar las expectativas de crecimiento de la economía española si la crisis en Cataluña no termina.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha dicho que se "está poniendo en riesgo la recuperación económica en Cataluña", que podría entrar en recesión. Esa situación, ha añadido, tendría consecuencias directas en la economía de todo el país. La vicepresidenta ha comparecido sola y en lugar del portavoz del Ejecutivo, como es habitual.

Ha explicado que 2018 debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo, pero los acontecimientos que se están viviendo en Cataluña hacen ser "más prudentes"; la previsión de crecimiento económico para 2018 está en el 2,6%. El Ministerio de Hacienda ha presentado un informe al Consejo "de cara a la remisión a Bruselas del plan presupuestario" para 2018 ante la falta de proyecto de cuentas.

Por otro lado, la vicepresidenta no ha aclarado, a pesar de las preguntas de los periodistas, si el Ejecutivo activará la segunda parte del artículo 155 de la Constitución si el president Carles Puigdemont contesta algo distinto a un 'sí' o a un 'no' a la pregunta de si declaró o no la independencia.

Tampoco ha querido responder sobre si el Gobierno ha consultado los posibles límites de la aplicación del 155, teniendo en cuenta que el artículo no especifica qué medidas habría que tomar para forzar a Cataluña y su presidente a "volver a la legalidad".

"No vamos a situarnos en futuribles", ha dicho la vicepresidenta al ser inquirida por si la aplicación del 155 implicaría una intervención de las instituciones catalanas. Sí ha dicho que "si contesta que no, se abre a volver a la senda de la legalidad".

Sáenz de Santamaría ha destacado que se ha ofrecido al presidente de la Generalitat diálogo "en el marco de la ley y en el seno del Parlamento" por lo que ha instado a Puigdemont a acudir al Congreso, en concreto a la Comisión de estudio sobre el modelo territorial, para que plantee allí "sus reflexiones". "Nada es inmutable, todo se puede hablar", ha subrayado.

Cruz del Mérito para Aybar

Por otra parte, el Gobierno ha concedido a título póstumo la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo amarillo al capitán del Ejército del Aire Borja Aybar, fallecido al estrellarse el Eurofighter que pilotaba cuando regresaba a su base de Albacete después de participar en el desfile de la Fiesta Nacional en Madrid.



La vicepresidenta ha expresado su "más sentido pésame" a la familia del capitán Aybar y ha extendido el pesar a las Fuerzas Armadas y, en especial, a sus compañeros del Ejército del Aire.



Sáenz de Santamaría ha destacado que las Fuerzas Armadas representan a España en múltiples misiones internacionales y trasladan "el compromiso de paz de los españoles en todos los rincones del mundo". "Su generosidad y entrega es una muestra de orgullo para el conjunto de los ciudadanos y sin duda el capitán Aybar reunía todos esos valores", ha concluido la vicepresidenta.



La condecoración sirve para recompensar y distinguir a los miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil por la realización de acciones y hechos o la prestación de servicios de destacado mérito o importancia.