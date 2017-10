Carmina, tras superar el cáncer de mama: "Hoy en día casi todas nos curamos"

Carmina Almudéver seguía los consejos de su ginecólogo de toda la vida: "Me autoexploraba de forma habitual" los pechos para controlar cualquier anomalía. Con 32 años y un hijo de dos, un mes notó "algo raro, un bultito nuevo". El cáncer de mama, que afecta a unas 27.000 mujeres cada año en España, le había llamado a la puerta. En un principio no le dio importancia y quiso pensar que sería "otra cosa". Pero el bulto seguía ahí y en sus preocupaciones.

"Me decidí a ir a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y allí una doctora me dijo que estaría ovulando pero me derivó al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) para salir de dudas. Allí me realizaron una ecografía y el diagnóstico fue claro: no era bueno", relata esta farmacéutica vecina de la localidad valenciana de Picanya.

No había tiempo que perder. "Ese mismo día me realizaron una biopsia y en una semana tuve los resultados: había que operar". El tumor estaba "muy localizado, sin ramificaciones" y en una fase "muy inicial". Carmina se sometió a una primera intervención en la que le extirparon la mama y en esa misma operación le colocaron una prótesis, todo costeado por la Seguridad Social.

Con su juventud y la idea de ampliar la familia en un futuro, Carmina descartó la inmunoterapia tras la operación. "Es un tratamiento hormonal muy fuerte que se prolonga durante cinco años", explica. En su lugar, pasó de nuevo por el quirófano para extraerse las glándulas mamarias del segundo seno como forma de prevenir una posible reaparición del tumor.

Solo me derrumbé al verme sin pecho por primera vez"Todo esto fue valorado y aprobado por un consejo de médicos que me dieron el visto bueno por ser joven y la posibilidad de un nuevo embarazo, ya que el tamoxifeno puede dejarte estéril o causar malformaciones del feto", relata esta superviviente del cáncer sin antecedentes en su familia.

Desde el primer momento Carmina tuvo claro que esta enfermedad era "como una gripe muy fuerte de la que prácticamente todas nos curamos hoy en día". Tener presente la alta tasa de supervivencia (casi el 83%) y "ser una persona que intenta que los de su alrededor no sufran", le llevó a afrontar esta experiencia "con fuerza y temple". Esto ayudó mucho a su familia, que reconoce que lo ha vivido "bien porque dentro de lo malo ha sido lo menos negativo al detectar el tumor en una fase muy temprana".

El único momento en el que su entereza se derrumbó fue "cuando me vi por primera vez sin pecho, porque no me había imaginado ese momento, a pesar de que sabía que iba a pasar por ahí". Ahora, una "cicatriz muy grande que va de lado a lado del pecho" le recuerda esta prueba de superación que la vida le ha puesto por delante. Una marca que por el momento descarta tapar tatuándose el pezón, por ejemplo: "Lo veo como un pegote y ahora no quiero más dolores. Primero disimularé la cicatriz con otros tejidos de mi propia piel y después, también con mi piel, se puede reconstruir el pezón", planea.