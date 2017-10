Robert Kirkman asegura que Rick Grimes morirá en 'The Walking Dead'... tarde o temprano

El creador de The Walking Dead, que es además el productor de la exitosa serie de AMC, ha asegurado que tarde o temprano tendrá que matar a Rick Grimes y la serie y los comics tendrán que seguir adelante sin su protagonista.

Kirkman ya ha dicho muchas veces que ningún personaje está a salvo, y el propio Andrew Lincoln, el actor que da vida a Rick, tampoco ha tenido problemas a la hora de admitir que su personaje no es imprescindible.

Ahora, el autor de esta historia de no muertos ha vuelto a incidir en esas ideas. "Nadie está a salvo. Con suerte ha habido momentos en los que dices, '¿esto es todo? ¿Es aquí dónde muere Rick?'. Y no lo es. Un día, el momento llegará cuando estéis '¡Oh Dios mío, es ahora!'. Puede pasar en cualquier momento entre ahora y dentro de 50 años a partir de ahora", dijo Kirkman en la Comic-Con de Nueva York.

Por otro lado, confirmó que habrá un crossover entre The Walking Dead y su spin-off Fear The Walking Dead. Parece que no será un cruce especialmente significativo, tan solo la aparición de un personaje de uno de los shows en el otro, aunque no está muy claro quién será ni en qué circunstancias. Eso sí, sucederá en 2018.

Lo más inminente es el estreno de la octava temporada, que comenzará el 22 de octubre y que arrancará con el capítulo 100, "uno de los más grandes de toda la serie", según el autor.

"Esta temporada Rick llevará la Guerra Total a Negan y su ejército. Los Salvadores son más y están mejor equipados, pero Rick y el resto de comunidades están peleando por la promesa de un futuro mejor. Hasta ahora, la supervivencia se ha centrado en Rick y su grupo, pero ahora eso no es suficiente", reza la sinopsis de esta nueva tanda de capítulos.

Tienen que combatir para recuperar su libertad y así poder vivir. Así que deben reconstruir. Como en toda batalla, habrá pérdidas. Bajas. Pero con Rick liderando a Alexandria, Maggie a Hilltop y el Rey Ezekiel a El Reino, el mandato de Negan y los Salvadores podría estar llegando a su fin", concluye.