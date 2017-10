Gucci anuncia que dejará de usar pieles de animales en sus diseños

La firma de moda ha asegurado en un comunicado hecho también póblico desde sus redes sociales que dejará de emplear pieles de animales a partir de 2018. La primera colección libre de pieles de animales será al de primavera-verano.

Todos aquellos diseños que aún tengan pendientes por vender en los que se han empleado pieles se subastarán y lo que se obtenga se destinará a diferentes asociaciones defensoras de los animales.

El CEO de la empresa italiana, Marco Bizarri, ha sido el responsable de hacer pública la decisión este miércoles en la Escuela de Moda de Londres: "Ser socialmente responsable es uno de los principales valores de Gucci, y continuaremos esforzándonos para hacer lo mejor por el medio ambiente y los animales".

Bizarri además ha reconocido que el movimiento en gran medida responde al impulso del director creativo Alessandro Michele y ha agradecido a la Humane Society International y a la Fur-Free Alliance su trabajo conjunto para detener el innecesario uso de pieles animales en el mundo de la moda.

Gucci joins #furfreealliance , #lavonlus and @humanesociety : the House will remove animal fur from all collections, beg. from #GucciSS2018 . pic.twitter.com/hkNnFtRcOf

A esa alianza que evita el uso de pieles (Fur-Free Alliance), ya pertenecen otras conocidas empresas dedicadas a la moda como Armani, Hugo Boss o Stella McCartney.

El movimiento de Gucci, que se enmarca en otro más amplio en defensa del medio ambiente y de la igualdad de género, ha motivado un aumento en su popularidad que ha impulsado al alza las acciones de Kering, el grupo de lujo al que pertenece.

Por supuesto, también ha sido bienvenido por las asociaciones que defienden a los animales.

BREAKING: After years of protests, @Gucci has banned fur! Huge thank you to all who fought with us over the years. https://t.co/ySaFTmx88F pic.twitter.com/alfclbsulR