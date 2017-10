El alcalde dice que hay que analizar en profundidad el informe sobre Villa Magdalena

"Como alcalde tenía la obligación de tramitar dicho expediente ante ese escarnio de fondos públicos", ha indicado Wenceslao López, que ha añadido que "respeta el trabajo hecho por la instructora y su conclusión pero no lo comparte".

En este sentido ha indicado que "tal daño a las arcas públicas no es una casualidad" y ha manifestado que analizarán en profundidad la resolución ya que "a priori" hay cuestiones que no se han abordado de manera minuciosa. "Lo que no podemos en ningún caso es pasar página simplemente", ha dicho.

Así, ha insistido en que hay una propuesta de resolución planteada por la instructora y ahora deben analizar si la misma tiene o no fundamento en toda la dimensión de los hechos ocurridos o hay cuestiones que no han sido tenidas en cuenta o evaluadas, algo que "a simple vista" parece que se ha hecho.

Por su parte el ex alcalde de Oviedo, el 'popular' Gabino de Lorenzo, ha indicado que el resultado del informe ya se preveía y ha asegurado que el mismo está en manos de sus abogadas.

"Ese informe está en manos de mis abogados y ellas me aconsejarán y haré lo que me aconsejen", ha dicho el ahora Delegado del Gobierno en Asturias.

Tanto Wenceslao lópez como Gabino de Lorenzo hacían estas declaraciones ante las preguntas de los periodistas en el acto de celebración de la patrona de la Guardia Civil.

