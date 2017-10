Rajoy reitera que el diálogo solo es posible dentro de la ley y defiende la unidad de España

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció este miércoles en el Congreso de los Diputados y reiteró, en su intervención para valorar los últimos acontecimientos del desafío soberanista en Cataluña, que el diálogo sólo cabe dentro de la ley, que la mediación no es posible entre la legalidad y la ilegalidad y que no se puede parcelar, bajo ningún concepto, la unidad de España.

Para Rajoy, "el diagnóstico" de la actual situación "no admite muchas discrepancias": "Los gobernantes de Cataluña –resumió–, han perpetrado un ataque desleal y muy peligroso contra la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la unidad de España y la convivencia pacífica". Y, ante ello, el Gobierno ha dado una "respuesta integral, ajustada a derecho y proporcionada" y ha iniciado la activación del artículo 155 de la Constitución con el envío de un requerimiento al president Carles Puigdemont.

"Es la respuesta que el señor Puigdemont dé a este a este requerimiento la que marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. En su mano está volver a la legalidad y restablecer la normalidad institucional o prolongar un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia en Cataluña", advirtió el presidente del Gobierno. "Deseo fervientemente que acerte en su respuesta", agregó.

Rajoy fue muy claro al establecer que el diálogo sólo cabe con respeto a la legalidad. Porque "la democracia es inseparable del marco que la hace posible", compuesto por la ley y la Constitución, explicó, de modo que "la gestión eficiente de la convivencia exige un diálogo permanente bajo el paraguas de la ley". Así pues, "no es posible" aceptar un diálogo con el fin de imponer "puntos de vista unilateral" o "negociar sobre la titularidad de la soberanía".

Por eso mismo, argumentó, "no hay mediación posible entre la ley democrática y la ilegalidad", porque no se trata de dilucidar entre "diferencias de interpretación de la ley", que el Govern incumple a sabiendas.

Entre las cuestiones que no se pueden debatir, subrayó Rajoy, está la unidad de España. "La unidad de España es un bien común que no puede parcelarse", incidió el líder del Ejecutivo, que sentención que "España no se va a romper mientras no lo decidan así sus ciudadanos".