Los actores de 'Juego de Tronos' se reúnen en secreto para leer el guion de la nueva temporada

Todavía tenemos que esperar aproximadamente dos años para ver el regreso de la serie Juego de Tronos con la que será su última temporada, pero sus protagonistas comienzan a leer los primeros bocetos del guion en secreto, según se ha rumoreado en las redes.

Al parecer, cientos de fans de Belfast (Irlanda del Norte) han visto como gran parte del casting de la serie se ha reunido en la ciudad. Un seguidor comentaba en Twitter que había compartido con varios de los actores un vuelo a la urbe.

On a flight to Belfast and half the Game of Thrones cast gets on board...should I be worried?