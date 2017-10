Ciudadanos quiere que los presupuestos asturianos incluyan una partida de 500.000 euros para el Camino de Santiago

El diputado autonómico lo ha declarado así en una rueda de prensa donde ha querido poner en valor "uno de los mayores bienes culturales que tenemos, pero que está infrautilizado a todos los niveles", en referencia a las tres etapas que pasan por Asturias: el Camino por la costa, el Primitivo y el Francés.

García ha señalado que los peregrinos que pasan por estas rutas, "en su mayoría extranjeros", son una "oportunidad inmejorable" que no se aprovecha. Así, ha señalado que los recorridos atraviesan 34 concejos y los peregrinos han aumentado un 6% el año pasado. "Además, de los 276.000 viajeros que llegaron a Compostela, 30.000 pasan por Asturias", ha afirmado el portavoz de Ciudadanos, que ha calificado el Camino como "una joya que tenemos que ser capaces de mejorar".

Por todo ello, su formación va a solicitar al Gobierno el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada "por todos los grupos parlamentarios menos el PSOE" donde se solicitaba la mejora de albergues y la construcción de otros nuevos, "con la vista en 2021, Año Jacobeo, y que nos va a pillar sin las infraestructuras necesarias para la demanda que va a haber".

También ha mencionado la necesidad de mejorar la señalización y el acondicionamiento, indicando el recorrido con la concha característica de esta ruta. Además, ha indicado la importancia de recuperar la senda primitiva, "y que los peregrinos no vayan por carreteras", y señalizar Oviedo como el kilómetro 0 de esta ruta, "porque es fundamental destacarlo y publicitarlo".

Para esto, de cara a la negociación presupuestaria, Ciudadanos va a proponer un "impulso decisivo" y una partida de 500.000 euros para el Camino de Santiago a su paso por Asturias, duplicando así la partida incluida en el presupuesto en vigor, cifrada en 225.000 euros.

Además, Ciudadanos ha solicitado la comparecencia del consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, que responderá en la Junta General a diversas cuestiones sobre el Camino la semana que viene.

"El PSOE no cuida del peregrino, pero en otras comunidades los mima, porque son una oportunidad para el turismo gastronómico, cultural y religioso", ha sentenciado García, que ha incidido en que las personas que pasan por Asturias haciendo el camino "tiene que servir para que vuelvan".

PRESUPUESTOS PARA EL 2018

Nicanor García ha señalado que va a acudir a la negociación presupuestaría con "talante de diálogo y negociación" y se ha mostrado "en disposición" de llegar a acuerdos. Por otro lado, ha indicado que la eliminación del impuesto de sucesiones "no es una línea roja" pero es "una manera de parar la sangría de que 5 personas al día renuncien a una herencia en Asturias".

Así, ha afirmado que si en Andalucía PSOE y Ciudadanos llegaron al acuerdo de eliminar este impuesto "por qué no se puede hacer esto en Asturias", se ha preguntado.

Por otro lado, sobre la posibilidad de un acuerdo presupuestario a cuatro ha sentenciado que es una posibilidad "que no contemplamos". "No contemplamos negociaciones a 4 ni con nadie que no sea el Gobierno, no entramos en elucubraciones. Tenemos nuestra propia hoja de ruta", ha añadido García.

Consulta aquí más noticias de Asturias.