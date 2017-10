Guerrero (PAR) urge al Gobierno de Aragón a elaborar un plan de emprendimiento con una ley y presupuesto

"No se están dando pasos significativos" ya que "no se refuerzan los Presupuestos, se suben los impuestos, no se ha traído la ley -sectorial- y no se ha creado el Consejo Aragonés del Trabajador Autónomo", ha lamentado Jesús Guerrero en rueda de prensa.

Ha llamado la atención sobre la disminución de la partida de fomento del trabajo autónomo un 33 por ciento en los últimos dos Presupuestos y ha recordado otras propuestas del PAR para este sector, como las destinadas a crear una tarifa plana fiscal y potenciar la extensión de las nuevas tecnologías.

Jesús Guerrero ha lamentado que durante los dos años transcurridos de esta legislatura el Ejecutivo ha dejado pasar "oportunidades históricas" y no ha cumplido su promesa de confeccionar un proyecto de ley específico para este colectivo, haciendo notar que el número de autónomos ha descendido pese a que la Administración autonómica recauda más y "cuenta con los vientos de cola a favor de la economía".

Ha abundado al señalar que en Aragón hay 105.000 autónomos, el 60 por ciento ocupados en el sector servicios, el 20 por ciento en agricultura y ganadería, el 10 por ciento en la construcción y el 10 por ciento en la industria auxiliar y las nuevas tecnologías, siendo un colectivo que crea empleo y fija población en el medio rural.

Sin embargo, ha expuesto, entre septiembre de 2016 y el mismo mes de este año se ha contabilizado un 0,5 por ciento menos de autónomos en la región, un -1,8 por ciento en el Alto Aragón, con 257 autónomos menos, un -1,1 por ciento en Teruel (150 menos) y un -0,1 por ciento en la provincia de Zaragoza, mientras que en el conjunto de España ha aumentado un 0,8 por ciento en el mismo periodo, lo que significa que "algo no se está haciendo en Aragón".

Ha llamado la atención sobre la pérdida de empleo autónomo en el comercio, la hostelería, la agricultura y la ganadería, lo que ha relacionado con el descenso de la dotación presupuestaria en estas áreas, tras lo que ha criticado la "errónea" subida de 12 impuestos, que "lastran a los sectores económicos".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.