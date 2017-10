Sabina cierra en España su gira 'Lo niego todo' con dos conciertos en Zaragoza

Las entradas para el concierto de este miércoles, día 11 están agotadas, y las últimas que quedan para la sesión del jueves, día 12, se pueden adquirir en las direcciones web 'www.jsabina.com' y 'www.loniegotodo.com'.

La gira 'Lo Niego todo' suma 24 conciertos -15 con las entradas agotadas-, 18 ciudades y más de 200.000 espectadores, lo que supone

"unos números espectaculares para la que ha sido la gira y el regreso más esperados de este 2017", han destacado desde la organización en una nota de prensa.

Junto a estas cifras, el recibimiento por parte de crítica y público de su disco 'Lo Niego Todo' ha sido unánime, manteniéndose durante más de diez semanas como número #1 en las listas de ventas de España, han agregado las citadas fuentes.

La gira Lo Niego Todo está organizada por Riff Produccions, Get In y The Project en acuerdo con Berry Producciones.

Tras los conciertos de Zaragoza el cantante de Úbeda (Jaén) iniciará su gira por América el 18 de octubre, que tiene programados un total de 21 conciertos en Ecuador, Perú, Chile, Buenos Aires (Argentina) y Uruguay, donde finalizará el 16 de diciembre.

