Desafío independentista | Directo: Rajoy convoca un Consejo de Ministros extraordinario

Turull se ha mostrado convencido de que no peligra el apoyo parlamentario de la CUP a JxSí porque "el sentido de trascendencia se impone siempre", pero sí que les ha pedido confianza porque, si el diálogo no prospera, la ciudadanía mirará al Govern. El portavoz ha pedido a los anticapitalistas que no pongan un límite de tiempo al diálogo, aunque ha matizado que este "no es indefinido en el tiempo". Turull ha considerado que una eventual declaración de independencia se deberá someter a votación en el Parlament, aunque no se ha posicionado sobre si la Cámara catalana tiene que votar también la suspensión anunciada por Puigdemont porque es algo que le corresponde a los grupos parlamentarios.

El portavoz del Govern, Jordi Turull, afirma que si el Gobierno central aplica el artículo 155 de la Constitución significará que no tiene voluntad de diálogo. En entrevistas en Catalunya Ràdio y TV3, Turull ha afirmado que por parte de la Generalitat ha quedado clara su predisposición al diálogo y ha augurado que "no hará falta esperar semanas" para saber si esta voluntad es recíproca. El conseller de Presidencia ha asegurado que el retraso en la comparecencia de Puigdemont se debió a "llamadas de última hora", pero no ha especificado con quién se habló, y a que la CUP no compartía algunos elementos de la declaración, aunque ha negado que haya sido la formación anticapitalista quien forzase la firma de la declaración.

El café para todos, de nuevo, una opinión de Isabel Serrano. "Puigdemont declaró una 'independencia suspendida', y no contentó a nadie. Abrió la puerta a la esperanza para unos y al mismo tiempo a que se pueda aplicar el artículo 155 por los pocos segundos que tuvo de vigencia", afirma la coordinadora de 20minutos en Barcelona.

El Ibex 35 ha reaccionado al alza tras lo ocurrido este martes en Cataluña y se apunta un 1,36%. El principal indicador de la Bolsa española se sitúa en 10.280,4 puntos tras los primeros minutos de cotización después de sumar 135,2 unidades, con lo que desde que comenzó el año las ganancias acumuladas alcanzan el 9,85%

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, espera que "Madrid entienda la oportunidad política" que se abre tras la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y "tome la mano" que le ha ofrecido, pero cree que no hay "muchas esperanzas" de que sea así. Esteban ha señalado que "el discurso Mediterráneo" del president "hay que leerlo inteligentemente, pero en Madrid ya no están para matices".

El Gobierno deberá hacer frente este miércoles en la sesión de control a once preguntas y a una interpelación relacionadas con la crisis abierta en Cataluña. Esta es la primera sesión de control al Ejecutivo que se celebra tras el referéndum del 1 de octubre y la declaración este martes de Puigdemont. El presidente, Mariano Rajoy, no estará presente ya que protagonizará la sesión vespertina con su comparecencia para hablar de su posición ante el desafío independentista.

Puigdemont se echa atrás: será el nuevo Ibarretxe, un artículo de Pablo Segarra. "El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, fracasó de forma absoluta (...) A la hora de la verdad se arrugó en el Parlament, presionado por el poderoso sector empresarial y por Europa", apunta el redactor jefe de 20minutos.

Arranca el Consejo de Ministros extraordinario para determinar qué pasos seguirá el Gobierno a partir de ahora ante una "declaración de independencia implícita" que tacha de "inadmisible".

Ciudadanos insiste en que este martes "se proclamó la independencia de Cataluña". Su portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticado en una entrevista en RNE que ofrezcan diálogo "cuando ya han firmado la declaración".

Llegan reacciones internacionales a la intervención del president en el Parlamento catalán. "Manifestamos nuestro rechazo a cualquier declaración unilateral de independencia y confiamos en la capacidad del Gobierno español para defender el orden constitucional y garantizar los derechos y libertades de todos sus ciudadanos", reza un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La Cancillería colombiana indica que el Gobierno del país suramericano "ha seguido con detenimiento la situación en España [este martes], y en particular, la declaración" de Puigdemont. Asegura que España y Colombia están unidos por "vínculos históricos y fuertes lazos de amistad", por lo que esperan que "se logre avanzar en soluciones negociadas y orientadas hacia el bienestar del pueblo español".

La independencia ilegal que duró un suspiro, un análisis de Encarna Samitier. "El presidente Puigdemont hizo ayer la más extraña declaración de independencia jamás vista", afirma la directora de 20minutos.

Este miércoles habrá sesión de control al Gobierno en el Congreso pero se retrasa dos horas. En vez de comenzar a las nueve de la mañana, como es habitual, será sobre las once, por la celebración del Consejo de Ministros extraordinario.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha convocado a los miembros de su Ejecutiva Federal a una reunión este miércoles a las 10.00 horas en la madrileña sede de Ferraz. Este martes por la noche, mientras Sánchez se reunía con el presidente, Mariano Rajoy, para analizar lo dicho por Puigdemont, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, advertía de que la situación en Cataluña es de "completa ilegalidad" y de que hay una "evidente crisis de gobernabilidad" en la comunidad. El dirigente socialista consideró "absurdo" que se debata sobre si Puigdemont declaró o no la independencia porque en cualquier caso lo hizo en un marco de ilegalidad y dicha declaración sería "nula de pleno derecho".

La declaración del ridículo, por Carmelo Encinas. Puigdemont pidió "al Parlament la suspensión de algo que no hizo en favor del diálogo. Otra de contorsionismo para ganar tiempo", apunta el director de Opinión de 20minutos.

¡Buenos días! Empezamos la jornada a la espera de la celebración a las 9.00 horas de un Consejo de Ministros extraordinario. El presidente, Mariano Rajoy, analizará con los miembros de su Gobierno la respuesta que dará al discurso del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, este martes en el Parlament.