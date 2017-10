Cambios en el guión, reuniones, amagos de dimisión... Así fueron las tensiones de última hora en el Parlament

Tensiones de última hora antes de la comparecencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, llevaron a la portavoz parlamentaria de Junts pel Sí (JxSí), Marta Rovira, a amagar con dimitir, explicarona Efe diversas fuentes conocedoras del debate interno de este martes por la tarde en las filas independentistas.

La comparecencia de Puigdemont ante el pleno del Parlament, con la expectativa de una declaración de independencia sobre la mesa, estaba prevista para las 18.00 horas, pero los últimos cambios en el guión obligaron a la plana mayor del independentismo a celebrar una reunión en los despachos de JxSí, que obligóa retrasar una hora la intervención del presidente catalán.

Según las fuentes consultadas, lo que falló fue la "comunicación" a la hora de trasladar a la CUP los detalles de la puesta en escena de la declaración de Puigdemont, lo que ha enervado especialmente a Rovira, porque la situación amenazaba con torcerse.

En el hemiciclo, Puigdemont afirmóque asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero propuso "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.

Documento simbólico

Su intervención no gustó a algunos sectores independentistas y, posteriormente, los diputados de JxSí y la CUP firmaron un documento de cuatro folios, de carácter simbólico y sin efectos jurídicos porque no será registrado en el Parlament, en el que desaparece cualquier mención a "suspender los efectos" de la declaración de independencia, como había planteado Puigdemont.

El texto proclama: "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".

La discusión interna en la cúpula independentista se pudo reconducir en una reunión justo antes de la comparecencia de PuigdemontSegún fuentes conocedoras de las conversaciones de los últimos días para perfilar el texto, inicialmente se planteó que esta declaración fuese leída por Puigdemont en su intervención ante el pleno del Parlament, incluida la mención a "suspender los efectos" de la independencia para abrir una fase de diálogo.

Finalmente, Puigdemont no la leyó, una decisión que lamentaron algunos sectores independentistas, convencidos de que la lectura del texto en el hemiciclo habría dado mayor solemnidad y más claridad a una declaración de independencia.

Desde los sectores partidarios de que Puigdemont no leyera ante el pleno la declaración se argumenta que, según la ley de referéndum, aprobada por el Parlament y suspendida por el Tribunal Constitucional, es la cámara catalana quien debe "declarar la independencia" y no el presidente de la Generalitat, por lo que se ha optado por un documento firmado por diputados, que no ha sido registrado porque la independencia está por ahora "suspendida".

La discusión interna en la cúpula independentista se pudo reconducir en una reunión justo antes de la comparecencia de Puigdemont, a la que además de caras visibles del Govern, el PDeCAT y ERC, también asistieron los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, así como representantes de la CUP como Quim Arrufat, Benet Salellas, Carles Riera y Natália Sánchez.