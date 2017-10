El Gobierno asturiano defiende una financiación autonómica "que ofrezca los mismos servicios a todos los ciudadanos"

La consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, ha afirmado que en el debate sobre la financiación autonómica, el Gobierno de Asturias va a buscar tener una "voz única" que defienda los intereses de Asturias y ha señalado que a la hora de una reforma de la financiación esta debe permitir ofrecer los mismos servicios a todos los ciudadanos, "sin importar donde viven".

Así se ha expresado Carcedo al término de la mesa de estudio y valoración de la financiación autonómica donde Gobierno y grupos parlamentarios asturianos han valorado el informe de la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica, donde el economista designado por el Principado fue Roberto Fernández Llera.

En esta primera reunión se ha analizado el documento y compartido opiniones para buscar una voz común desde Asturias, aunque el proceso de negociación sobre el sistema de financiación como tal todavía no ha empezado. Una reunión que según la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, ha sido "positiva y muy interesante". Según la consejera, la reunión surge para mantener informados a todos los grupos y establecer una estrategia común "en un tema fundamental para Asturias".

Según Carcedo, una de las cuestiones fundamentales es el principio de ordinalidad, "no se debe dotar de mayor recursos para prestar el mismo servicio a unas comunidades autónomas por su capacidad fiscal, porque los tributos los pagan los ciudadanos no los territorios", ha señalado. Por otro lado, ha hablado de la nivelación, "porque hay que cubrir la totalidad de los servicios y la nivelación debe ser total, el modelo debe ser capaz de dar cobertura a todas las transferencias que Asturias tiene transferidas".

Además, en referencia a la eliminación del 'statu quo', ha afirmado que Asturias apuesta por un sistema "que permita calcular los costes reales de los servicios que tenemos transferidos". Un sistema que según Carcedo tendrá que estar fijado por un organismo independencia que permita hacer comparaciones homogéneas en el conjunto del territorio español, pero mientras esto no exista "podemos aproximarnos a través de unos indices de reparto o unas variables con su ponderación determinado".

"Por lo tanto, el status quo recoge, hoy por hoy, esa diferencia de gasto que se produce porque las variables que estamos utilizando son variables de aproximación al coste de los servicios, no el coste del servicio", ha sentenciado. Ahora, para Carcedo, hay abierto un cauce de negociación aunque todavía quedan muchos flecos pendientes y ha incidido que es fundamental tener una "voz única" para defender los intereses de Asturias y defender "los mismos servicios públicos para todos los ciudadanos sin importar donde viven".

Por otro lado, el diputado del Grupo Parlamentario Popular José Agustín Cuervas-Mons ha señalado que el tema de la financiación es una de las cuestiones más importantes de la agenda política y que la reunión tenía como objetivo que Asturias "obtenga la mayor financiación y que permita garantizar servicios públicos fundamentales como sanidad o educación".

Así, ha señalado que el Gobierno asturiano va a contar con "todo nuestra negociación y apoyo" para lograrlo. Todo ello a pesar de que el documento de los expertos ha tenido defectos "porque no se escogieron de la mejor manera posible y habría que haber acordado con el principal partido de la oposición". Cuervas-Mons ha recordado que el experto designado por el Principado "pertenece a la Sindicatura de Cuentas, lo que suscitó nuestras dudas".

Por otro lado, se ha mostrado partidario de incluir en la financiación cuestiones como la educación hasta los niveles universitarios y "poner en valor" criterios como el envejecimiento y "algunos nuevos" como la orografía o la dispersión. Además, ha señalado que se deben revisar los criterios del Fondo de Compensación Territorial y ha afirmado que desde el PP no son partidarios de la condonación de la deuda a las autonomías, "porque no sería justo".

Para acabar, ha sentenciado que el mejor sistema de financiación para Asturias "es el que no sea un paso atrás" y ha anunciado que van a colaborar con la postura del Gobierno regional.

Por otro lado, desde Podemos Asturies, Emilio León ha criticado el informe de los expertos al que ha acusado de "falta de valentía y voluntad política". Además, ha señalado que el debate sobre la financiación autonómica "llega con retraso", en referencia al problema catalán.

Además, ha señalado que no se han "tomado notas" de las lecciones de la crisis, "porque está pensado para cuando las cosas van bien". Por otro lado, no se ha mostrado partidario de la condonación de la deuda pero ha calificado de "frívolo" que esto no se pueda aplicar a las autonomías "y a los bancos se les perdona un 80% del dinero inyectado".

También se ha mostrado partidario de incluir en la financiación la "huella ecológica" en referencia a los niveles de contaminación en Asturias y ha hablado del "factor Marea", que penalizaría a las autonomías con casos de corrupción y abrir el debate sobre en qué se gastaron esos millones, "porque los asturianos ya estamos penalizados por los casos de corrupción y meterla en el debate no va a ser algo que vaya a penalizar a los asturianos".

Desde IU, Llamazares ha definido la financiación autonómica como uno de los temas importante "ya no de esta, sino de las próximas legislaturas" y ha destacado el compromiso de IU con el acuerdo. Con todo, ha calificado al documento de los expertos como "técnico y político con un protagonismo de Fedea". Por otro lado, ha destacado temas como la eficiencia, la solidaridad, mantener el statu quo y garantizar la financiación de los servicios públicos.

El diputado de Ciudadanos, Luis Armando Fernández Bartolomé ha valorado que desde Asturias se llegue a una situación de consenso entre las distintas fuerzas políticas, pero ha indicado que su partido va a mantener la "coherencia" en toda España. Así, ha puesto en valor temas como la lealtad institucional y la responsabilidad fiscal. "La financiación tiene que ser la traducción de los cambios profundos que necesita España en estos momentos", ha sentenciado.

Para finalizar, desde la FSA, Isabel Vega ha destacado la "lealtad institucional" del Gobierno de Asturias para mantener informados al resto de grupos y recabar información. "La negociación ha comenzado y el Gobierno quiere una posición común con todos los grupos", ha afirmado, a la vez que ha añadido que la cuestión básica es que Asturias va tener una posición común a la hora de negociar la financiación autonómica, "lo que va a reforzar la posición de Asturias en la negociación

