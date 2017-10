Los grupos municipales acuerdan trasladar la marquesina de La Rocica a la calle Monte Viso

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha asegurado a los periodistas que "vamos a intentar que el traslado se lleve a cabo con los menores problemas posibles, en el sentido de negociar los plazos. Hay que tener en cuenta no sólo el valor histórico, sino también el sentimental". "Vamos a aprovechar que sea posible el traslado", ha dicho.

El Ayuntamiento habrá ahora de estudiar aspectos técnicos del traslado y que los efectos sobre la obra contratada sea el menor posible, en referencia a la reurbanización de la avenida Santa Apolonia, que en un principio incluía el derribo de la parada de autobuses, y se puso en marcha hace meses.

El traslado de la marquesina se ha presupuestado en 139.000 euros, que saldrá del capítulo de inversiones, "no se detrae de otras partidas", ha apuntado Monteserín. Y además, supondrá cancelar el contrato para crear una réplica, presupuestado en otros 54.000 euros.

La concejal de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, ha justificado su voto en contra aludiendo a que "los informes han hecho que nos ratifiquemos en nuestras dudas iniciales". Ha hecho referencia al proceso de participación ciudadana en que se eligió el proyecto que incluía el derribo y, además, a que "nos encontramos ante un coste relativamente alto por una pieza que no tiene un valor histórico".

"¿Al valor sentimental quién le pone precio? El Ayuntamiento de Avilés se lo ha puesto: 90.000 euros. No sabemos de qué partida se va a sacar el dinero y hay muchos ciudadanos que no tienen ese vínculo con la marquesina y no van a recibir esa partida", ha dicho la edil.

