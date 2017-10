La Ofrenda de Flores a la Virgen "es el mejor escaparate al mundo que puede tener Zaragoza"

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha destacado que la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar es el "mejor escaparate al mundo que puede tener la ciudad a lo largo del año porque millones de personas de Europa y de Latinoamérica están pendientes de nosotros".

Rivarés ha subrayado lo siguiente: "No puede salir mal el acto más importante y lo que más nos interesa es transmitir una imagen de celebración y paz, pese quien quiera contaminarlo políticamente".

Este año participarán 704 grupos, que son 20 más que la pasada edición, y al sacar a concurso la gestión de la ofrenda el proyecto "obliga a los responsables a pensar y eso ha permitido que mucha más gente pasara mucho más rápidamente y ordenadamente ya el año pasado", ha descrito. Además, se ha adelantado media hora el inicio de la ofrenda que empezará a las 7.00 horas con el primer grupo.

Hay siete puertas por las que los grupos accederán a la ofrenda de flores, mientras que los individuales lo harán desde la iglesia de Santa Engracia y desde la calle San Vicente de Paúl.

En rueda de prensa, el consejero municipal de Cultura ha explicado que se retoma el concurso al mejor traje, al mejor ramo y al arreglo floral tras haber hecho una adaptación de la idea inicial de la legislatura anterior. Estos concursos "se han adaptado al siglo XXI", ha precisado Rivarés.

El premio al mejor traje está dotado con 500 euros, que se tendrá que gastar en una tienda de vestuario tradicional, al igual que el mejor ramo, dotado con 100 euros y el mejor arreglo floral o canastilla, con 300 euros, se deberán gastar en una floristería.

Acerca de la seguridad en las Fiestas del Pilar ha dejado claro que los preparativos los define la Delegación del Gobierno en Aragón, según instrucciones del Ministerio del Interior, y el Ayuntamiento lo asume. "Pese a las nuevas medidas de seguridad el año pasado hubo más gente" y ha confiado en que la Ofrenda de Flores no se verá afectada, "en todo caso para bien", ha estimado.

ESTRUCTURA

La instalación de la estructura piramidal, sobre la que se tejerá el manto de millones de flores de la Virgen del Pilar, ya ha comenzado, y a lo largo de esta jornada se irán completando los seis niveles para levantar la forma de pirámide truncada donde se colocará la imagen de la Virgen del Pilar.

El montaje requiere varias horas de trabajo de los brigadas municipales porque mide unos 15,50 metros de altura y 16 metros de lado, con un peso aproximado de 40 toneladas.

Una vez instalada la estructura se colocará, con la ayuda de una grúa, una réplica de la imagen de la Virgen del Pilar compuesta por una estructura portante, columna, manto, imagen y corona con resplandores.

La imagen, construida en fibra de poliéster, pesa 15 kilos, mide 1,43 metros y la corona tiene un diámetro de 2,64 metros. El manto mide 2,50 metros de altura, siendo la altura total de 6,70 metros y el peso de 525 kilos, sin contar con las flores.

El manto de la Virgen del Pilar de este año será confeccionado con flores de color blanco y la Cruz de Lorena lucirá en color rojo. Además, Costa Rica es el país invitado en esta edición, cuya bandera los brigadas municipales confeccionarán con flores y se pondrá en un sitio visible del manto.

Fernando Rivarés ha comentado que el personal municipal que estará operativo el día de la ofrenda comprende los jardineros, 170 personas auxiliares y cien personas más de producción como carpinteros, electricistas, y operarios para el montaje y desmontaje de la estructura, junto a 250 voluntarios más los efectivos que aporta Protección Civil, Policía Local y Cruz Roja.

COMITIVA

Rivarés ha informado de que la corporación municipal saldrá en paseillo desde el zaguán del Consistorio zaragozano, pero ha mostrado su preferencia porque los concejales "hagan la ofrenda de verdad. Salir temprano con los maceros pero como un grupo más y con traje tradicional quien quiera".

Ha relatado que a esta propuesta del equipo de gobierno de ZEC inicialmente, no se opuso ningún grupo municipal. "Aunque es potestad del Gobierno de la ciudad, decidimos hablarlo en la Junta de Portavoces, PP y PSOE dijeron que no y Ciudadanos y CHA prefirieron que fuera por unanimidad y también ZEC y, por eso, saldremos en paseillo de diez minutos desde el zaguán hasta la Virgen", ha sintetizado.

"Eso no es participar como el resto y no es eliminar privilegios porque es más democrático formar parte de la ofrenda. No ha habido consenso, pero se volverá a intentar el próximo año", ha adelantado.

Seguidamente, ha incidido en que la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar "sigue siendo el acto más multitudinario de todas las fiestas populares de España y es la mas internacional. Ese escaparate debe ser cuidado y democratizado para que se traslade el mensaje de que Zaragoza es una ciudad acogedora, festiva y de paz".

DATOS

Rivarés también ha informado de que estarán ocho personas en la Oficina de Información de la plaza del Pilar, donde hasta ahora la mayoría de las consultas han sido de zaragozanos, seguidos de catalanes y ciudadanos procedentes de Valencia y Madrid.

Ha subrayado que "se consolida" la descentralización de actividades y ha enfatizado que "por fin, la programación musical de los Pilares es de máxima calidad y de ámbito global con todos los estilos, sin excepción porque se puede correr el riesgo, como hace unos años, de que la música del Pilar era de una facilidad pasmosa". En la actualidad es de altísima calidad y diversidad", ha resumido.

Dentro de las nuevas aportaciones de esta edición ha indicado que se han instalado 24 wc portátiles, además de otros 19 adaptados que no había en otras ediciones.

"Ha sido soberbio en cantidad, calidad y comportamiento", ha descrito Rivarés el pasado fin de semana, el primero de las Fiestas del Pilar, que concluirán el día 15 de octubre.

Por su parte, la gerente de la sociedad municipal Zaragoza-Cultural Elena Laseca, ha aportado el dato de que este lunes, que está clasificado como día valle al ser laborable y estar en el calendario escolar, se han contabilizado unas 35.000 personas en todos los actos organizados por el Ayuntamiento.

"Los nuevos espacios tienen mucho éxito y revela que los ciudadanos quieren que extendamos las cosas en otros sitios además de los habituales que también se llenan", ha deducido Laseca para añadir que los zaragozanos y visitantes les gusta ir a la Glorieta Esperanto a ver las actividades de la Plaza de la Risa.

En San Bruno, este lunes se ha registrado un lleno en la plaza con la actuación de la Orquesta de La Magdalena y también en la plaza del Justicia con la actuación de 'The Magnetophones' y 'Roy Ellis'.

Laseca ha dicho que este martes, en el Festival de Festivales, comienza Trayectos, que llevará la danza a las 18.00 horas a la plaza de San Roque, luego a la de San Felipe y terminará en el Centro de Historias.

Asimismo, se incorpora la Filmoteca dentro del Festival de Festivales con una programación específica de cintas que se ha proyectado a lo largo del año en eventos como Cinentiendo, el Festival de Cine de Derechos Humanos, o el Festival de cine realizado por Mujeres, entre otros.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.