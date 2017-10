Hazanavicius: "Prefiero ser siempre el director de 'The Artist' a que la gente no sepa quién soy"

Aunque en Francia ya había alcanzado la fama como director de comedias, no fue hasta 2011 cuando el cienasta galo Michel Hazanavicius alcanzó el prestigio internacional. Fue gracias a The Artist, una película muda en blanco y negro que le permitió ganar el Óscar a mejor dirección. Ahora, el realizador francés ha vuelto a su género favorito, el cómico, con Le Redoutable (Mal genio en España), un nuevo homenaje al séptimo arte en forma de biopic libre del director Jean-Luc Godard.

¿De dónde surgió la idea de la película?

De la lectura de un libro escrito por Anne Wiazemsky [falleció la semana pasada], exesposa y musa de Godard, que es el personaje femenino de la película. Me enamoré de esa historia, me pareció que había material para hacer una película bastante rica y original.

Godard aparece muy caricaturizado, ¿cree que eso aumentará o disminuirá su mito?

Eso depende de para quién. Si se es adorador de Godard puede parecer que esto le convierte en una especie de idiota, pretencioso y elitista, pero yo creo que eso lo engrandece, porque lo convierte en ser humano.

¿Se puede ser alguien brillante y con talento y al mismo tiempo un estúpido?

Mucha gente precoz, personas superdotadas, son a menudo inmaduros emocionalmente. Parece que hay una relación entre ambas cosas. Al margen de eso, todos somos así, brillantes en muchos sentidos pero completamente idiotas en otros momentos. En el caso de los artistas es como con los deportistas, no porque corras más y mejor que el resto del mundo te conviertes en un ser humano simpático.

En el momento de morirme, me gustaría saber cuánta gente se ha reído con las cosas que ha hecho

La carrera de Godard quedó muy marcada por sus ideas políticas, ¿cree que política y cine son una mala mezcla?

Yo creo que todo es política. A veces pensamos que no hacemos política, pero cuando se toma la palabra en público ya hacemos política, queramos o no. La cuestión es, después, qué permites que prime. Cuando se coloca la política por encima de todo y dicta y determina todas tus decisiones, igual hay un peligro, pero depende de cómo se haga. Es una cuestión demasiado complicada para mí.

¿Conoce a Godard?

No. Pronto va a complir 87 años. No tendría problema en conocerle en persona, pero no tengo la necesidad.

¿Cree que tiene algo en común con Godard?

Con el Godard de verdad no, con el Godard de mi película sí, que es sobre el que yo debería hablar. A la hora de escribir puse ahí muchas cosas personales para crear el personaje, y en un momento dejé de llamarle Godard y empecé a llamarle Jean-Luc. Y de repente metí muchas cosas de mí mismo. Mi mujer piensa que es un autorretrato. Respecto al verdadero Godard, no sé si tenemos mucho en común.

La película está llena de metacine, ¿es una especie de carta de amor al séptimo arte?

Sí, me gusta mucho hacer eso. Parto del principio de que el espectador sabe qué es el cine y me gusta colocar el discurso cinematográfico sobre la mesa. Me parece también que es una manera de rendirle homenaje a Godard, aunque sea de manera cómica. Para mí es una especie de juego suplementario. Es decir, el cine entre nosotros. Sé que estáis en el cine, sé que vosotros sabéis qué es y jugamos un poco con todo eso.

Vuelve a la comedia, ¿es su género favorito?

Sí, me parece que hay algo muy noble en hacer reír a la gente, y es un enorme placer huir a una sala de cine, reír y sentir cómo sonríe la gente a tu alrededor. Es precioso. En el momento de morirme, me gustaría saber cuánta gente se ha reído con las cosas que ha hecho. Estoy orgulloso de esto.

Sería una buena noticia que dentro de 70 años siguiese habiendo cine

¿Cómo cree que sería una película sobre usted hecha, por ejemplo, dentro de 70 años?

Bueno, ya sería una buena noticia que dentro de 70 años siguiese habiendo cine. Yo creo que mi vida es mucho menos interesante que la de Godard, no le veo mucha gracia, pero bueno, me gustaría que la hiciera alguien divertido y con talento.

¿Cree que algún día dejará de ser "el director de The Artist"?

Bueno, eso depende de a quién le preguntes. Hay gente a la que le gustan más otras películas que he hecho, pero es verdad que en el extranjero es siempre The Artist. Pero prefiero ser eso a que la gente no sepa quién soy o a ser el realizador de una película muy mala que a nadie le gusta.

En España tenemos muchos prejuicios hacia el cine español, ¿los cineastas franceses se sienten más apoyados por su país?

Bueno, cuando nos fuimos a Hollywood con The Artist me parecía que éramos un equipo de fútbol, todo el mundo parecía tener un orgullo nacional tremendo, pero en general no. Somos como todos, tenemos tendencia a denigrar lo que hacemos, a decir que el cine francés es una mierda y que las películas francesas son malas, que no son nada. No, no estamos muy orgullosos de nuestro cine. Pero tengo la sensación de que en todos los países es parecido, incluso en Estados Unidos.

Imagino que se ha enterado del confilcto que se vive en España en relación con Cataluña, ¿cómo se ve desde fuera?

No conozco bien el proceso que ha llevado a hacer una votación declarada ilegal, pero enviar una policía violenta para impedir que la gente votara no me parece la mejor respuesta para la democracia. De verdad.