Al menos un muerto por un tiroteo en una universidad de Texas

Un tiroteo en la Universidad Tecnológica de Texas (Estados Unidos) provocó este lunes el cierre temporal del complejo universitario, según informó el centro de educación superior en su web y en su cuenta en la red social Twitter.

Según informa la agencia Associated Press, la víctima es un agente de policía que prestaba servicio en el campus de la universidad.

Un portavoz del centro citado por la agencia explicó que agentes de seguridad del campus encontraron "drogas" en la habitación de un alumno, tras lo que llevaron al estudiante al puesto policial de la universidad para interrogarlo. En ese momento, el sospechoso, de 19 años de edad, sacó un arma y disparó a uno de los agentes en la cabeza, causándole la muerte.

El presunto tirador se dio a la fuga, pero fue detenido poco después, según informó la propia universidad en su cuenta de Twitter. Tras la captura, el complejo universitario volvió a abrirse.

ALL-CLEAR: The suspect has been apprehended. Lockdown lifted on campus. Avoid TTUPD, north side of campus. https://t.co/jOFvYnGgL6.