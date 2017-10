El PSOE prefiere "no tocar los impuestos" en el Presupuesto de 2018, aunque analizará las propuestas de la oposición

Al término de la reunión que el equipo negociador del PSOE ha mantenido con el del PP, Marcos ha querido destacar la "cordialidad" de la reunión, afirmando que el fin último de este tipo de encuentros es "ver la disposición" de los grupos de la oposición de cara a un posible pacto presupuestario -el PSOE gobierna en Asturias en situación de minoría, con solo 14 de los 45 escaños del parlamento, con lo que requiere llegar a acuerdos con la oposición para sacar adelante las cuentas-.

Si bien el portavoz socialista ha reconocido que "hay aspectos ideológicos" que diferencian a su partido del PP, ha asegurado que el PP ha trasladado su "predisposición" a llegar a un acuerdo.

Tras las críticas de Mercedes Fernández hacia la "no respuesta" del PSOE a la actitud negociadora del PP, Marcelino Marcos ha afirmado que "es prematuro" afirmar que no han recibido respuesta, y ha indicado que "no es novedoso" que comparten "más" con IU y Podemos.

Sobre la propuesta del PP de incluir la etapa de 0 a 3 en la red pública de Educación, ha planteado las "dudas" legales que esta propuesta plantea. "Puede llegar a ser inconstitucional", ha dicho.

