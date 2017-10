Gispasa destaca el "elevado nivel de satisfacción" de los usuarios con la cafetería y el parking del HUCA

El responsable de la empresa pública creada por el Principado para la gestión del HUCA así lo ha afirmado este lunes en la Comisión de Sanidad de la Junta General, donde ha comparecido a petición de Podemos Asturies para tratar la gestión de las cafeterías y los aparcamientos del hospital cabecera del servicio sanitario asturiano.

Desde Podemos, Andrés Fernández Vilanova ha señalado que estos dos son unos servicios que el sistema público pasó a manos de un "ente instrumental que funciona en muchos sentidos de una manera opaca". Por eso, ha asegurado que solicitaron la comparecencia de De Carlos para "recuperar el control" de lo que tendría que ser un patrimonio público.

Vilanova también ha denunciado los problemas de la plantilla del HUCA por la falta de aparcamiento y un modelo de gestión que "busca a toda costa la rentabilidad del parking y no flexibilidad para distribuir las plazas según las necesidades". Además, ha solicitado que se estudie la mejora de las conexiones de transporte público urbano y el acceso a través de ferrocarril, "que por el momento no está ni se le espera".

El gerente de Gispasa ha reconocido que ha recibido escritos de los trabajadores solicitando más plazas -actualmente 525 para unos 5.500 trabajadores-, pero no se pueden modificar los pliegos de condiciones por lo menos hasta 2024, año en el que finaliza el contrato de servicio de explotación del parking. Por otro lado, ha afirmado que cuestiones como la del acceso al HUCA en tren "son cuestiones que competen a la Consejería de Infraestructuras"

Unas explicaciones que no han satisfecho a la formación morada, que ha afirmado que no han escuchado en la comparecencia de De Carlos vías de solución "claras", "hubo respuestas que rebotaron a la Consejería, cuando la Consejería rebota a Gispasa y con este peloteo no se solucionan los problemas", ha sentenciado Vilanova.

Por otro lado, el diputado de Podemos ha recordado que el director gerente de Gispasa cobra 90.000 euros al año, "uno de los sueldos más elevados de la administración asturiana, un salario indecente", por lo que ha señalado que "Gispasa nos sale caro". Por eso, ha solicitado devolver sus funciones al Sespa, "para lo que pusimos una ley encima de la mesa, pero que partidos que la apoyaron en un primer momento mantienen bloqueada".

También ha acusado al ente público de funcionar según "determinados intereses económicos" y ha indicado que forman parte de las "puertas giratorias", en referencia al nombramiento del director financiero de Gispasa, Miguel Ángel Rodríguez, como director financiero del Sespa.

Unas acusaciones que no han gustado a De Carlos, que ha pedido respeto hacia un "excelente trabajador" porque ahora el trabajador va a ejercer sus funciones para toda la sanidad asturiana "mientras que antes sólo lo hacia para un trocito del servicio de salud".

Por otro lado, desde Ciudadanos, el diputado Luis Armando Fernández, ha mostrado interés por la calidad de las comidas ofrecidas en la cafetería "porque el HUCA tiene que ser ejemplar" y tienen que "garantizar la salud de las personas con intolerancias". Por otro lado, ha criticado que en el complejo existan maquinas expendedoras de alimentos con productos que en exceso no son recomendables para la salud. Además, ha reivindicado que los precios en la cafetería sean "razonablemente justos y populares".

Sobre el parking ha sentenciado que el centro de atención tienen que ser los enfermos y sus familias, "no los trabajadores", y ha reivindicado priorizar el transporte público, "pero hay que tener en cuenta que hay personas enfermas que no lo pueden usar". Así, ha sentenciado que hay que aplicar medidas de discriminación positiva "pero siempre a favor del paciente".

Desde Foro, la diputada Cristina Coto ha afirmado que "llueve sobre mojado" en el caso del HUCA porque el calculo "se hizo mal". Así, ha solicitado la búsqueda de una solución para el parking y realizar inversiones si es "para solucionar un problema y el déficit de planificación".

Por otro lado, la diputada de IU Marta Pulgar ha calificado la situación del HUCA como el "día de la marmota" y ha sentenciado que la prioridad tiene que ser promover el acceso por transporte público y pactar con los trabajadores las cuestiones que les afecten. "Lo que hay que promover es un cambio de cultura, de como nos movemos", ha señalado.

Desde el PP, el diputado Carlos José Suárez Alonso ha sentenciado que es necesaria la existencia de una agencia externa como Gispasa para gestionar servicios no sanitarios en un complejo hospitalario. "Gispasa nos parece imprescindible y las ventajas con obvias", ha señalado. Además, ha afirmado que la existencia de aparcamientos gratuitos para los trabajadores "no me parece que favorezca el uso del transporte público".

Por último, desde el PSOE, la diputada Carmen Eva Pérez ha recordado que el 40% del presupuesto del Principado lo constituye la gestión sanitaria. "Prestar servicios de calidad es una prioridad y por ello hay que dotarse de instrumentos como Gispasa", ha sentenciado.

El gerente de Gispasa, que ha ido respondiendo a todas las cuestiones de los diputados, ha sentenciado que hay un "elevado nivel de satisfacción" con los dos servicios -cafetería y aparcamientos- por parte "tanto de público y de visitantes como de profesionales".

Para acabar, ha señalado que entre los dos servicios suponen unos ingresos de 1.500.000 euros "que van a las cuentas del Principado, por lo que no son un negocio". "Si esto va acompañado de un buen servicio es bueno para todos", ha sentenciado.

