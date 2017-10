Richard H. Thaler se lleva el Nobel por sus estudios de la economía conductual

El profesor estadounidense Richard H. Thaler ha sido galardonado con el Premio Nobel de Economía 2017 por su aportación a la economía conductual: la comprensión de las decisiones económicas mediante el estudio científico de las tendencias cognitivas y emocionales humanas y sociales.

Thaler (New Jersey, 1945), que actualmente ejerce como docente en la Universidad de Chicago, investigó cómo conceptos tales como la racionalidad limitada, las preferencias sociales o la falta de autocontrol de los ciudadanos afectan tanto a sus decisiones individuales como a los resultados del mercado.

"Las contribuciones de Richard Thaler han construido un puente entre los análisis económicos y psicológicos de la toma de decisiones individuales. Sus hallazgos empíricos y sus ideas teóricas han sido fundamentales para crear el nuevo campo de la economía del comportamiento que se está expandiendo rápidamente y que ha tenido un profundo impacto en muchas áreas de la investigación y política económica", asegura el fallo hecho público por la Academia Sueca de las Ciencias este lunes.

Estas son sus principales aportaciones:

La racionalidad limitada > Thaler desarrolló la teoría de la contabilidad mental, explicando cómo las personas simplifican la toma de decisiones financieras mediante la creación de cuentas separadas en sus mentes, centrándose en el impacto estrecho de cada decisión individual en lugar de su efecto global. También mostró cómo la aversión a las pérdidas puede explicar por qué las personas valoran el mismo artículo más altamente cuando lo poseen que cuando no lo hacen, un fenómeno llamado efecto dotación. Thaler fue uno de los fundadores del campo de la financiación conductual, que estudia cómo las limitaciones cognitivas influyen en los mercados financieros.



Preferencias sociales > Las preocupaciones por la equidad de los consumidores pueden impedir que las empresas suban los precios en períodos de alta demanda, pero no en tiempos de aumento de los costos. Thaler y sus colegas idearon el juego del dictador, una herramienta experimental que se ha utilizado en numerosos estudios para medir las actitudes hacia la equidad en diferentes grupos de personas en todo el mundo.



Falta de autocontrol > También arrojó luz sobre la vieja observación de que las promesas de Año Nuevo pueden ser difíciles de mantener. Mostró cómo analizar los problemas de autocontrol usando un modelo planificador-hacedor, que es similar a los marcos que los psicólogos y los neurocientíficos usan ahora para describir la tensión interna entre la planificación a largo plazo y el hacer a corto plazo. Sucumbir a la tentación a corto plazo es una razón importante por la cual nuestros planes para ahorrar para la vejez, o para tomar decisiones saludables de estilo de vida, a menudo fracasan. En su trabajo aplicado, Thaler demostró cómo el empujón -un término que acuñó- puede ayudar a las personas a ejercer mejor autocontrol al ahorrar para una pensión, así como en otros contextos.

BIOGRAFÍA: Richard H. Thaler es el director del Centro para la Investigación de la Decisión y es codirector (con Robert Shiller) del Behavioral Economics Project de la Oficina Nacional de Investigación Económica de EE UU.



Es co-autor (con Cass R. Sunstein) del best seller global Nudge (2008) en el cual los conceptos de la economía conductual se utilizan para abordar muchos de los principales problemas de la sociedad. En 2015 publicó Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. Ha escrito o editado otros cuatro libros: Quasi-Rational Economics, The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life, y Advances in Behavioral Finance (volúmenes I y II). Ha publicado numerosos artículos en revistas prominentes tales como el American Economics Review, el Journal of Finance y el Journal of Political Economy.



Thaler es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, miembro de la Asociación Americana de Finanzas y de la Sociedad de Econometría, y en 2015 fue Presidente de la Asociación Económica Americana.



Antes de unirse a la facultad de la Universidad de Chicago en 1995, enseñó en la Universidad de Rochester y Cornell, y también visitó la Universidad de Columbia Británica, la Escuela Sloan de Administración del MIT, la Fundación Russell Sage y el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento en Stanford.



Originalmente de Nueva Jersey, Thaler asistió a Case Western Reserve University, donde e licenció en 1967. Poco después, asistió a la Universidad de Rochester donde obtuvo la maestría en 1970 y el doctorado en 1974. Se unió a la facultad de Chicago Booth en 1995.