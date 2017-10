La lista de espera se estanca por la falta de inversión: hacen falta más camas, quirófanos y personal

La lista de espera para operarse en los quirófanos de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid está estancada. Las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional no están funcionando debido a la falta de inversión, en opinión de los médicos. Según las últimas cifras que ofrece la Consejería de Sanidad, a 31 de agosto de 2017 había 79.248 pacientes madrileños esperando para ser intervenidos, 689 más que en agosto de 2016 (78.559). Del número actual de pacientes en lista de espera, 57.168 (72,14%) corresponden a la categoría estructural (lista normal), 12.709 (16,04%) han rechazado la derivación a otros centros y 9.371 (11,82%) pertenecen a la categoría de transitoriamente no programables, personas que en estos momentos no pueden ser intervenidas por motivos clínicos o a petición propia.

Sin más celadores, enfermeros y personal de limpieza es imposible cumplir con los tiempos de las operaciones Los profesionales señalan que el problema no es que la lista de espera sufra altibajos en periodos determinados, como sucede en verano y navidades. Lo preocupante es que el Gobierno regional áun no ha conseguido que los datos reflejen una tendencia real a la baja. "Sigue siendo un punto negro de la sanidad madrileña. Se necesitan más quirófanos, más camas y más personal", sentencia Julián Ezquerra, secretario general del sindicato médico Amyts, que precisa que el aumento de personal debe ser global: "No solo necesitamos más cirujanos. Es necesario incrementar también la estructura de apoyo. Sin más celadores, enfermeros y personal de limpieza es imposible cumplir con los tiempos de las operaciones".

"La falta de medios y personal provoca demora en las intervenciones", coincide Miguel Ángel Sanchez, presidente del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM). Sánchez aboga por evitar el cierre de camas en época estival para mejorar la situación. "Esta decisión de cerrar temporalmente camas en épocas de baja actividad reduce el número de operaciones, taponando así la actividad quirúrgica", argumenta.

La Comunidad de Madrid puso en marcha en los primeros meses de 2016 el Plan de Intregal de Mejora de Lista de Espera 2016-2019 con un presupuesto de 80 millones de euros. La iniciativa contempla los denominados Pactos de Gestión, una medida que tiene como objetivo aumentar la actividad quirúrgica con recursos propios, tanto materiales como profesionales, realizando intervenciones en horario de tarde. "No tienes los mismos medios que por la mañana. Por ejemplo, no puedes contar con el residente como apoyo", critica Ezquerra. El portavoz sindical denuncia además que en 2016, según refleja la Memoria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), los 46,5 millones de euros previstos inicialmente para la mejora de la lista de espera se quedaron en 9, aunque de esos finalmente se ejecutaron solo 7,5.







La demora se reduce

Desde la Consejería de Sanidad aseguran que "el dinero sí se ejecutó pero a través de los hospitales". "El Sermas transfiere el dinero a los hospitales conforme a los pactos de gestión que haya vigentes. Antes había más ejecución en ese capítulo porque se externalizaba más actividad". Sanidad no entra a valorar para 20minutos las elevadas cifras que presenta la lista de espera, pero destaca los datos de demora media: "Ha bajado de agosto de 2016 a agosto de 2017 de los 67 días de hace un año a los 62,21 días de ahora". La consejería también explica que tienen previsto reunirse con los sindicatos médicos para escuchar sus propuestas de mejora. "Las reuniones ya están agendadas", concluye.

Pérdida de recursos

Los hospitales públicos madrileños perdieron el año pasado 499 camas, según la última Memoria del Sermas. En concreto, en 2015 la región contaba con 15.035 camas instaladas frente a las 14.536 con las que acabó 2016. El promedio de camas funcionantes durante el año fue de 12.389. Los sindicatos insisten en que la razón de que se estén perdiendo camas es que hay menos personal para atender pacientes, pese a que 2016 se cerró con 70.171 trabajadores en los centros sanitarios públicos, lo que suponen 210 profesionales más que el año anterior. La plantilla del Sermas, sin embargo, está aún lejos de las 75.368 personas que había en 2009.





