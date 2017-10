Alfonso Ribeiro, que dio vida a Carlton Banks, descarta el retorno de 'El príncipe de Bel-Air'

El actor Alfonso Ribeiro, que dio vida al mítico personaje de Carlton Banks en la serie de los 90 El príncipe de Bel-Air ha roto las esperanzas de los fans de aquella comedia que marcó una época.

Desde hace tiempo corrían rumores de que se podría llevar a cabo una nueva versión de la serie, un reboot, como se conoce en términos cinematográficos, algo que había levantado mucha espectación.

Sin embargo, Ribeiro piensa que esto es ya imposible. "Nunca puedes decir nunca, pero estoy bastante seguro de que nunca lo haríamos", dijo en una entrevista a la ABC News.

Para el actor, que se hizo mundialmente famoso por su baile al ritmo de la canción de Tom Jones Is not Unusual, el hecho de James Avery falleciera finiquitó las posibilidades de que El príncipe de Bel-Air regresara. Avery fue el actor que interpretó al juez Banks, padre de Carlton en la ficción y una de las figuras icónicas de la comedia.

"Mira, no quiero hacerlo y sé que Will [Smith] no querría hacerlo tampoco, no sé si otras personas querrían hacerlo, pero creo que el pasado es el pasado, tenemos que dejarlo ir", afirmaba el actor durante la entrevista.

Sin embargo, y aunque no se les pueda ver juntos en la pequeña pantalla, el reparto de la serie sigue en contacto y bien avenido en su mayor parte y de hecho, se ven con cierta frecuencia y participan en eventos y actos.