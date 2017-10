"Seguiremos trabajando para que el PSOE sea un partido fuerte, unido y ganador", subraya Carmen Dueso

Javier Lambán ha revalidado su cargo de secretario general de los socialistas aragoneses con el 56,70 por ciento de los votos, frente al 43,3 por ciento obtenido por Dueso. "Hemos hecho un ejercicio de democracia en este partido que es muy importante, ha habido unas primarias de verdad donde se ha votado y eso me parece fundamental", ha remarcado la presidenta de la Agrupación Norte del PSOE-Zaragoza.

Al tiempo que ha felicitado a Lambán por su victoria, ha agradecido el trabajo que han realizado todos sus colaboradores en la campaña y la "ilusión" con la que se han involucrado en el proyecto, además de la confianza de las personas que le han votado.

"A partir de aquí, apoyaremos al partido como hemos hecho siempre, con lealtad para que vuelva a ser primera fuerza política y para que recorra ese camino que se inició en Madrid y que está recogido en el 39 Congreso del Partido Socialista", ha mencionado en referencia al proceso de primarias nacional en el que ganó el proyecto de Pedro Sánchez.

Ha recordado que dijo que si ganaba las primarias no iba a escatimar esfuerzos para que el PSOE volviera a estar unido y, "por supuesto", aunque no haya ganado ha insistido en que, igualmente, no escatimará esfuerzos "para que el PSOE vuelva a estar unido".

"Lo que tenemos enfrente son las políticas de derechas del Partido Popular y tenemos que ser partido de gobierno, siempre trabajaré para que este partido esté unido, fuerte y sea la primera fuerza política". Dueso ha aclarado que se siente "especialmente orgullosa" del resultado, ya que ha opinado que es "muy bueno".

