Lambán (PSOE) sostiene que hay que trabajar para recuperar los "posibles daños colaterales" del proceso de primarias

El secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, tras ser revalidado en el proceso de primarias del partido, ha afirmado que, "a partir de mañana", hay que trabajar para "recuperar los posibles daños colaterales que la celebración de este tipo de procesos le infligen siempre la organización".

Ha asegurado que este mensaje también se lo ha trasladado a su oponente en las primarias, Carmen Dueso, cuando le ha llamado para felicitarle por los resultados. Javier Lambán ha revalidado en las primarias celebradas este domingo su cargo de secretario general de los socialistas aragoneses con el 56,70 por ciento de los votos, frente a la exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Dueso, que ha conseguido el 43,3 por ciento, según los resultados provisionales del escrutinio facilitados hasta el momento por el PSOE-Aragón.

En la sede del partido en Zaragoza tras conocer los resultados, Lambán ha agradecido a su equipo todo el trabajo que han realizado, lo mucho que se han implicado y su "energía y compromiso cívico".

"La victoria de las primarias es de todos y de cada uno de vosotros y de los cientos de compañeros de Teruel, de Zaragoza, e incluso de Huesca, con los que estos días me he reunido, con los que estos días he debatido y también por ellos nos hemos de poner a trabajar de manera inmediata, para que el partido en vez de salir debilitado salga fortalecido".

Ha remarcado que si "alguna virtud" tienen unas elecciones internas de esta naturaleza es la de que "con inteligencia y con generosidad" todos, a partir de mañana, puedan sentirse "única y exclusivamente militantes del Partido Socialista en Aragón".

Ha apuntado que mañana va a empezar a diseñar la hoja de ruta que en los distintos actos que han celebrado han presentado a los militantes. Así, la Secretaría de Organización ya va a poner en marcha, desde la Comisión Ejecutiva Regional, la redacción de la ponencia marco con la que irán al Congreso regional de los días 3 y 4 de noviembre.

"Decidimos esperar al resultado de las primarias para que la orientación de esa ponencia marco no se contradijera según el resultado de las primarias y, además, he adquirido una serie de compromisos de los que respondo con mi honor y con mi palabra". Ha relatado que estos compromisos van a seguir fortaleciendo al Gobierno de Aragón, "el más progresista de la historia", y van a abrir "a un tiempo nuevo al partido" para situarlo "a la cabeza de España en innovación democrática y en participación de los militantes".

CATALUÑA

Javier Lambán ha incidido en que uno de sus objetivos es hacer de la organización socialista aragonesa "punta de lanza" en la búsqueda de soluciones para el problema de Cataluña, enarbolando, "con más fuerza que nadie, la bandera de la Constitución, la bandera de la unidad de España y la bandera del Estatuto de Autonomía".

Ha mencionado que en las últimas semanas ha comprobado "el inmenso caudal de talento, de compromiso, de creatividad política, el inmenso caudal de compromiso con las ideas fundacionales del PSOE" de todos los militantes con los que ha estado durante las primarias. Por ello, ha asegurado que van a ser piezas "fundamentales" en el proyecto político que va a poner en marcha.

Lambán ha querido compartir con los asistentes unas palabras de Antonio Machado con las que asegura que se autoretrata, en concreto con los versos 'ya conocéis mi torpe aliño indumentario' y con 'nunca perseguí la gloria'. De esta última frase, ha incidido en que desde que empezó en política ha tenido claro que los empeños en los que se embarca o son empeños colectivos, en los que se puede tener más o menos cuota de responsabilidad, o no son de izquierdas.

"La persecución de la gloria personal, de carreras personales, ligadas únicamente por la vanidad y por el amor propio, me han parecido siempre absolutamente rechazables y, por eso, nunca me veréis subir a celebrar una victoria electoral dando la apariencia de que acabe de ganar un combate de boxeo, porque sé perfectamente que no acabo de ganar ningún tipo de combate sino que acabo, en todo caso, de conseguir que una mayoría de militantes estén alineados conforme con mis ideas", ha agregado.

RESULTADOS EN HUESCA

Preguntado por los medios de comunicación por el hecho de que en la provincia de Huesca haya ganado la candidatura de Carmen Dueso, Lambán ha precisado que los resultados de las primarias hay que respetarlos e interpretarlos. Así, se ha comprometido a unir "todas las costuras del traje del partido".

"Es evidente que en Huesca no he tenido mucho apoyo, y eso significa que tengo que dedicarme de manera especial a rencontrar el diálogo y buscar los acuerdos necesarios que se tienen que producir entre todas las partes de la organización. Dije antes que si ganaba haría ejecutivas integradoras, lo he hecho siempre en mi vida política y desde luego lo voy a hacer ahora", ha zanjado.

