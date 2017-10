Fernando Tejero reniega de 'MasterChef': "La mitad de lo que pasa ahí es mentira..."

El actor Fernando Tejero ha cargado duramente contra el concurso de La 1 MasterChef Celebrity, que actualmente está emitiendo su segunda edición y en el que él mismo participó el año pasado.

Otras imágenes 2 Fotos

Tejero, que tuvo una participación en el concurso marcada por el agobio, los episodios de lágrimas y la tensión, ha asegurado en una entrevista en la cadena SER que ir al concurso fue "una decisión que tomé y luego me tocó apechugar".

El cantante hace ver que aceptó concursar porque se lo pidieron los responsables de la productora y sus compañeras Loles León y Cayetana Guillén Cuervo, bajo la premisa de que "necesitaban caras conocidas para atraer a la audiencia".

"Para mí la cocina era algo con lo que me evadía y MasterChef cambió esa concepción que tenía", se queja el actor, que protagonizó una relación de amor y odio con su compañera Loles León durante la competición, con la que se enfadó cuando ésta tenía la oportunidad de salvar a un concursante y no le eligió a él.

"Una vez estaba en MasterChef ya no había remedio, pero no estaba a gusto. Ahora bien, ¿quién tuvo la culpa? Yo", hacía ver Tejero, que llegó prácticamente a la final y que dice que "ya ni me acuerdo. Ni siquiera lo veo".

"Un programa como MasterChef, que está hecho para la audiencia y la mitad de lo que pasa ahí es mentira...", describía el cantante, que tuvo uno de sus momentos de protagonismo al hacer un plato muy criticado por el jurado que recordó al famoso 'león come gamba'.