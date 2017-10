La Fiscalía no solicita medidas cautelares contra Trapero pero pedirá que vuelva a comparecer

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha declarado como investigado este viernes en la Audiencia Nacional ante la magistrada Carmen Lamela por un presunto delito de sedición -consistente en derrocar a un poder establecido-. Está penado con hasta 15 años de cárcel.

Después de su comparecencia, la Fiscalía ha decidido no solicitar medidas cautelares contra él, así como tampoco lo ha hecho con los otros tres comparecientes, pero ha emitido un comunicado donde expresa que volverá a citarles ante la presentación de nuevas pruebas.

Nota de la Fiscalía sobre Trapero, Cuixart y Sánchez en la AN. Quiere que vuelvan a comparecer para pedir medidas cautelares. pic.twitter.com/eRbrabNBAF — Matthew Bennett (@matthewbennett) 6 de octubre de 2017

Se le ha preguntado todo lo referente al dispositivo de seguridad de los pasados días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona, cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional efectuaron allí una serie de registros relacionado con el 1-O.

Trapero ha sido el primero de los cuatro en llegar al tribunal para declarar ante Lamela que, igualmente, ha llamado a la intendente de los Mossos Teresa Laplana y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El mayor ha explicado que se limitó a cumplir "estrictamente" las órdenes judiciales en lo referente a la consulta. Eso sí, el presidente de la ANC confirmó al salir del tribunal que posiblemente sean citados de nuevo en las próximas semanas.

Ha sido la primera vez que el alto cargo del cuerpo policial catalán ha tenido que presentar explicaciones ante la jueza en el marco de la desafío independentista por el referéndum del 1 de octubre.

Planas, eso sí, ha declarado por videoconferencia, alegando problemas de salud que le impedían desplazarse hasta Madrid, según acreditaron fuentes jurídicas.

Tras quedar en libertad, el jefe de los Mossos ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional en coche entre aplausos de políticos independentistas que han acudido a apoyar a los investigados en esta causa y gritos de "traidor" de un grupo de ciudadanos que se encontraba en la calle Génova.

"Más pasos hacia la independencia"

El presidente de Omnium, Jordi Cuixart, sí hizo declaraciones al salir de la Audiencia. Expresó que "el Estado tendrá que dialogar más pronto que tarde", y al mismo tiempo pidió a la Generalitat que "siga dando pasos hacia la independencia".

Cuixart se ha acogido a su derecho a no declarar porque "no reconoce" la competencia de la Audiencia Nacional en el delito de sedición. "Estamos convencidos de que no hemos cometido ningún tipo de delito que se nos pueda imputar tal y como estaba en el escrito de la fiscalía", ha dicho. Jordi Sànchez ha respondido solo a su defensa.

