El PSOE asturiano comienza este viernes con IU la ronda de contactos sobre los presupuestos

Fuentes cercanas a la negociación han explicado a Europa Press que la primera reunión se celebrará en la tarde de este viernes y será con los representantes de IU. Sin embargo, desde el Ejecutivo asturiano no se ha ofrecido información al respecto y se han limitado a remitirse a las declaraciones que hizo el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, este miércoles.

Martínez dijo tras la reunión del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo estaba ya en condiciones de negociar el acuerdo y que los contactos comenzarían "de inmediato". La delegación socialista a la hora de reunirse, añadió, estaría compuesta por el presidente del Principado, Javier Fernández, la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, y representantes de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, dirigida por Adrián Barbón.

El PSOE, que gobierna en minoría en Asturias, no tiene suficientes votos para sacar las cuentas adelante en solitario. Cuenta con 14 diputados, mientras que PP tiene 11, Podemos 9, IU 5, Foro 3 y Ciudadanos 3.

Los socialistas aprobaron las cuentas que actualmente están en vigor, las de 2017, gracias a un acuerdo que suscribieron con PP y con Ciudadanos. Para este año 2018, se marcan como prioridad lograr un entendimiento con Podemos e IU.

La reunión con la delegación de Podemos no será, como mínimo, hasta la próxima semana. No obstante, las fuentes consultadas no han concretado aún una fecha determinada.

Consulta aquí más noticias de Asturias.