El Ayuntamiento no puede subrogar a los trabajadores de la SOF, según un informe municipal

Ayuntamiento y la asociación privada SOF mantenían desde el pasado 1997 un convenio de colaboración que fue renovándose año a año. Actuaba como un ente instrumental del consistorio. El convenio fue denunciado por acuerdo de Gobierno de 4 de agosto de este año, con efectos para el 1 de enero de 2018. En esa acuerdo se plantea un modelo de gestión directa municipal de los festejos de Oviedo a partir de esa fecha.

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López (PSOE), encargó el informe acerca de la situación laboral en la que iba a quedar el personal de la SOF respecto al ayuntamiento.

El mencionado dictamen técnico señala que el consistorio es ajeno a las relaciones laborales que mantiene la SOF con su personal y añade que no es posible que el Ayuntamiento subrogue a ese personal. "La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 prohíbe en su disposición adicional 26 la consideración ni incorporación como empleados públicos de cualquier Administración al personal de empresas contratistas cuando el contrato se extinga o de entes instrumentales públicos que se supriman", argumenta el informe.

Aunque esa disposición no cita expresamente a personal procedente de, como es este caso, asociaciones, la Secretaría General resuelve que esa omisión "no puede considerarse como una excepción a la manifiesta finalidad de la norma que no es otra que la de evitar, al margen de los procesos selectivos basados en los principios constitucionales de acceso a la función pública o de resoluciones judiciales, la incorporación de personal procedente de empresas contratistas o de entes dependientes".

REUNIÓN CON TRABAJADORES

Según ha informado el Ayuntamiento de Oviedo a través de una nota de prensa, el Wenceslao López, y los concejales de Festejos y Personal, Roberto Sánchez Ramos e Iván Álvarez, junto a la edil Andrea Álvarez, han mantenido este jueves una reunión para abordar la situación.

El equipo de gobierno ha dado en el encuentro traslado a la plantilla de la SOF del contenido del informe. Los responsables municipales agradecen "la buena disposición y actitud colaboradora de los trabajadores de la Sociedad Ovetense de Festejos, quienes han mostrado su intención de seguir trabajando normalmente hasta el último momento y colaborar asimismo en tareas que afecten a fiestas que puedan celebrarse más allá del 31 de diciembre", según ha informado el consistorio a través de una nota de prensa.

