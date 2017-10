Josele Santiago: "Mi discurso nunca había sido tan apocalíptico"

Con media vida dedicada a la música, Josele Santiago (Madrid, 1965) continúa su carrera en solitario –una vez pasada la reunión con su exbanda Los Enemigos– con nuevo disco, Transilvania (Altafonte), un álbum cargado de cinismo en el que habla sobre los males de la sociedad actual.

Han pasado 6 años desde su último disco...

Para mí es un trabajo muy esperado, no sé si para la gente, aunque tampoco ha pasado tanto tiempo por el disco que hicimos Los Enemigos en 2014. Cuando decidimos que íbamos a grabar ese álbum, me pilló componiendo uno en solitario, así que utilicé los temas con la banda. Por eso después tuve que escribir desde cero más canciones para Transilvania.

¿Desecha muchas canciones cuando compone?

Claro, pero no tanto canciones terminadas, sino caminos en los que al principio ves potencial pero luego te das cuenta de que no lo tienen. He llenado muchas papeleras de bocetos.

El ambiente que rodea este álbum es muy pesimista.¿Ve con ese sentimiento a la sociedad?

Sí, personalmente estoy en un momento muy bueno, pero lo que veo muy chungo es lo que me rodea. El planeta, de hecho, se está yendo a la mierda y a nadie parece importarle. Mi discurso nunca ha sido para tirar cohetes, pero no había sido tan apocalíptico ninguna vez.

¿Qué es lo que ve que no le gusta?

Es un problema global. La desigualdad es cada vez mayor, la naturaleza... Y luego encima dicen que nunca hemos estado mejor. Yo alucino. En el disco aparecen temas como la pederastia o el problema ecológico. De ahí el nombre de Transilvania, el mal está muy presente actualmente.

Está bien que haya música para olvidar los problemas, pero yo siempre he sido más puñetero, de poner el dedo en la llaga. Los letristas que me han influido eran así.

¿Poner el dedo en la llaga le ha granjeado muchas enemistades?

Que yo sepa no, de momento, pero sí que es verdad que el tipo de letras que hago no son mucho de festivales, igual por eso no me llaman... No tengo ni idea. Una de mis principales influencias es el punk, esa música es puñetera y la mía me gusta que sea así. Quiero cuestionar la realidad que nos ofrecen la publicidad y los medios. Todos deberíamos hacerlo.

¿Qué supuso el reencuentro con Los Enemigos para usted?

Fundamentalmente la reunión me sirvió como guitarrista, ese papel lo tenía un poco abandonado, para rockear más. Tenía muchas ganas porque en mis primeros discos estaba obsesionado con los sonidos naturales, el directo riguroso... Ahora ya no tanto. Creo que me pasé un poco de purista en esa época.

¿Cómo ha visto el cambio en el panorama musical en los últimos años?

Me preocupa bastante. Una cosa es que las instituciones pongan trabas a la música, pero ahora incluso las salas te cobran por tocar, es el colmo. ¿Cómo va a salir adelante una banda joven si pagan por dar un concierto? Es imposible. Es muchísimo más difícil que cuando empecé.

¿Las bandas tenían más oportunidades con las casas de discos?

Claro, de hecho en multinacionales ya no estamos casi nadie, tenemos que estar al margen porque las discográficas, salvo excepciones, han perdido el norte.