El delegado del Gobierno dice que querer romper España a través del voto fraudulento "es un delito de lesa patria"

El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha manifestado que "es un delito de lesa patria pretender romper España a través del voto fraudulento de unos pocos", que "tendrá, tiene ya, la debida respuesta judicial".

Así lo ha señalado en su discurso durante los actos de celebración de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, en Zaragoza, que ha presidido junto con el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Aragón, el general de brigada Carlos Crespo.

También han asistido el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, el consejero de Presidencia del Gobierno autonómico, Vicente Guillén, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, cuya presencia ha generado permanentes abucheos por parte del público asistente, al Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, y el arzobispo de Zaragoza, monseñor Vicente Jiménez, entre otras autoridades.

Gustavo Alcalde ha sostenido que "sin ley, no hay democracia" y "aquellos que pretenden homologar derecho a decidir con democracia olvidan, intencionadamente, que la legitimidad democrática es inseparable del cumplimiento de la ley" y que "el voto pisoteando la ley solo lleva a la peor de las dictaduras".

"No caben equidistancias, no cabe ponerse de perfil, no cabe dialogar con los que delinquen", ha dicho el delegado, que ha considerado que los principales partidos políticos "tienen que estar a la altura de este desafío separatista" porque "debemos estar unidos en lo fundamental, que es la defensa de la unidad de España, el respeto a las leyes y a las instituciones, y la protección de los derechos de todos los españoles".

Según ha expuesto, "son los secesionistas catalanes los que con sus actos ilegales quiebran la democracia, la convivencia y mienten descaradamente a la sociedad", cuando dicen que se les impide votar "porque lo han hecho 36 veces en los últimos 40 años" y puesto que "Cataluña es una de las regiones que goza de mayor autogobierno en Europa".

Además, ha incidido en que más del 90 por ciento de los catalanes dijeron 'sí' a la Constitución, igual que "el conjunto de España decidió aprobar una ley que nos ha dado el mayor periodo de paz y libertad". "Nunca existieron imposiciones", ha esgrimido el delegado, para apuntar que la Carta Magna reconoce que la soberanía nacional "reside en el pueblo español, en todos los españoles" y por eso "no podemos privar al resto de nuestros ciudadanos a decidir su futuro como nación".

INTOLERABLE

El delegado del Gobierno en Aragón ha calificado de "intolerable el odio a España y lo español", así como "la manipulación de los niños en los centros escolares y el acoso a guardias civiles y policías nacionales y sus familias, y al resto de población que no piensa como ellos".

"No vamos a permitir estrellas amarillas en el pecho de los ciudadanos" porque "sembrando ese odio, los sediciosos, los insurgentes han conseguido despertar al toro español que representa las esencias de un pueblo forjado durante siglos en el crisol de la historia", ha enfatizado Gustavo Alcalde.

"¡Guardias Civiles, Policías!, tenéis que saber que no estáis solos, igual que los catalanes que se sienten españoles tampoco están solos. Tienen, tenéis, el aliento de millones y millones de españoles que están saliendo a la calle a mostraros su apoyo" y "en este cometido debemos estar unidos todos los demócratas", ha sentenciado.

El delegado ha subrayado que la Guardia Civil "está comprometida con la defensa de la democracia, la libertad, la seguridad y la unidad de España" y junto a su cuerpo hermano, la Policía Nacional, "han vuelto a cumplir con la defensa de los intereses nacionales en un ejemplo de profesionalidad y proporcionalidad durante estos difíciles días" por lo que "gracias a ellos el Estado de Derecho prevalecerá".

Por otra parte, ha comentado que frente a la amenaza global del terrorismo yihadista, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son "nuestra mejor defensa" y ha expresado su "profundo dolor" los recientes atentados de Barcelona y Cambrils, en los que murieron 16 personas, una de ellas aragonesa, Ana María Suárez.

Igualmente, ha recordado a los guardias civiles que han dado su vida por España, especialmente a Rafael González, motorista de tráfico que perdió la vida en Aínsa (Huesca) en acto de servicio, cuando se dirigía a atender a un accidentado y ha agradecido el trabajo de los 3.000 componentes del Cuerpo en Aragón, con 22 especialidades diferentes.

BUEN CAMINO

El general jefe de la Octava Zona, Carlos Crespo, que ha asistido a este celebración por primera vez al frente de la Institución en la Comunidad, ha manifestado a los asistentes que "su presencia y compañía en esta plaza tan simbólica y los numerosísimos mensajes de afecto y apoyo que he recibido estos días en relación con la actuación de mis compañeros en Cataluña me permiten estar en el convencimiento de que seguimos en el buen camino".

Crespo ha afirmado que "los agravios que están sufriendo" los guardia civiles destinados o comisionados en Cataluña "los sufrimos todos" y les ha trasladado "las incontables muestras de apoyo y afecto que estamos recibiendo de instituciones y ciudadanos".

El general jefe de la Octava Zona ha manifestado que el Estado de Derecho "es un concepto suprajurídico que incluye los instrumentos y herramientas necesarias para su defensa". Sin embargo, "carece de la capacidad de autodefenderse" y "nos corresponde a todas la sociedad, a cada uno en su parcela, utilizar esos instrumentos para garantizarlo" y "tengan la seguridad de que esta parte de la sociedad española que es la Guardia Civil va a seguir defendiéndolo".

ABUCHEOS

El alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común, ha sido recibido a su llegada a la plaza del Pilar con abucheos y gritos de "!Alcalde, dimisión!" y "¡Fuera!", provocando momentos de tensión. Al finalizar el acto ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Aragón, que se ha trasladado con él hasta la puerta del Consistorio, ubicada en la misma plaza.

Gustavo Alcalde ha pedido en varias ocasiones durante al público, con gestos, que cesaran las críticas a Santisteve, que han tenido lugar en varios momentos a lo largo de todo el acto, en el que las cientos de personas congregadas en la plaza del Pilar han expresado también vítores a la Guardia Civil, al Rey y a España.

El jefe de la octava zona de la Guardia Civil también ha solicitado al inicio del acto, tras el primer abucheo al alcalde, que permitieran celebrar con normalidad esta celebración castrense.

"Este alcalde no nos representa" y "Ada Colau fuera de Aragón", en referencia a la alcaldesa de Barcelona, han sido otros de los gritos que se han podido oír esta mañana del público, igual que "Puigdemont a prisión", mencionado al presidente de Cataluña, mientras que han expresado el apoyo a la Guardia Civil coreando en varias ocasiones "No estáis solos".

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

El acto ha incluido un desfile de una representación de las unidades de la Guardia Civil, el homenaje a la bandera y a los caídos, que este año ha contado la presencia de dos víctimas del atentado contra la Casa Cuartel de la avenida de Cataluña de Zaragoza, en su treinta aniversario, quienes han sido los encargados de depositar la corona.

Por otra parte, se han entregado varias condecoraciones y distinciones, así como el Premio Amigo de la Guardia Civil de Aragón 2017 al Grupo San Valero por su labor de apoyo al papel benefactor de la Guardia Civil con la sociedad, distinción para quienes muestran su solidaridad y trabajo en beneficio del Cuerpo, que ha sido recogido por el director general del grupo, César Romero.

