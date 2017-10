El Principado niega "sectarismo" hacia los profesores de Religión, con quienes se volverá a reunir este viernes

Alonso se ha pronunciado en estos términos en un debate parlamentario, en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, con al diputada del PP Gloria Alonso. La parlamentaria ha criticado que el Gobierno asturiano ha convocado este viernes a una reunión al colectivo, como consecuencia de la rueda de prensa ofrecida por los 'populares' criticando el "maltrato" que reciben por parte del Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, Genaro Alonso ha negado que ese maltrato sea cierto y ha explicado que, a pesar de no ser funcionarios, estos trabajadores han sido incluidos en el sistema de evaluación docente que supone una mejora retributiva, y que reciben también sexenios, en condiciones "análogas" a los funcionarios.

Además, ha informado que la Consejería de Educación está implantando, tras una reunión con el comité de empresa de profesores de Religión, una aplicación informática para que estos docentes puedan acceder a concurso de traslados.

Genaro Alonso ha defendido también las horas que imparten clase este tipo de profesores y ha dicho que se derivan de la aplicación de la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Ha replicado, por último, que estos profesores no pueden impartir clases de otras materias para completar jornada. "Igual que los profesores de Matemáticas no dan Religión, los de Religión no pueden dar Matemáticas", ha afirmado.

JUVENTUD

Por otro

lado, la sesión plenaria de este jueves ha servido para que la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez pregunte al consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez sobre sus planes en materia de Juventud.

Martínez ha explicado que está prácticamente ultimado el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Participación y Promoción Juvenil. El socialista ha dicho que su Gobierno no hará como las CCAA gobernadas por el PP, que legislaron simplemente "para traspasar las responsabilidades a los ayuntamientos".

Consulta aquí más noticias de Asturias.