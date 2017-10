El catedrático Ruiz-Huerta cree que la independencia de Cataluña llevaría a una situación económica "muy dura"

En declaraciones a Europa Press, Ruiz-Huerta ha explicado que, desde el punto de vista de la economía general del Estado, es una situación "muy dura" porque es un territorio con "un peso muy importante" en la generación del PIB. "Eso lo va a notar el país, también desde el punto de vista de la financiación de las Comunidades Autónomas, aunque no acepto las estimaciones que en años atrás se han hecho de las balanzas fiscales y los datos del déficit fiscal, creo que se ha sobrevalorado".

Ha apuntado que en un sistema progresivo las comunidades autónomas más ricas aportan más de lo que reciben de la administración central y, por lo tanto, si se va una comunidad con mucho peso hay más dificultades para poder financiar a las regiones más pobres.

Pero ha agregado que esta situación tampoco es buena para Cataluña: "Es excesiva la incertidumbre generada, el enfrentamiento absoluto, la ausencia de diálogo, la ruptura en la práctica en las administraciones autonómica de Cataluña con la Administración General del Estado está dificultado una salida sensata".

Ruiz-Huerta ha relatado que, en el escenario de ruptura institucional, Cataluña lo va a pasar "muy mal" no solamente por "la fragmentación interna" sino también porque "no hay garantía de que puedan mantenerse en la Unión Europea".

En este punto, ha mencionado las reacciones que se están sucediendo dentro de la UE y en el mercado bursátil. "Los agentes económicos están ya posicionándose respecto al riesgo en el que se está incurriendo Cataluña, por lo que las empresas tienen, probablemente, que hacer un replanteamiento de su estrategia".

"La transición va a ser muy dura. El Estado, en el supuesto de que todo vaya bien, se recuperará, porque es una comunidad con capacidad, no se va a hundir en la miseria a consecuencia de la ruptura", ha asegurado. No obstante, ha mencionado que el hecho de que sean decisiones enfrentadas y unilaterales hacen más inviable el proceso para la propia Cataluña, que ha opinado que no va a tener apoyos fuera de España.

"El proceso catalán ha violando normas muy importantes para el funcionamiento de la democracia, y eso en Europa se enciende así, y no creo que haya mucho apoyo en este contexto. Lo fundamental es, si no hay negociación, hasta que punto se puede garantizar una transición sin violencia, ese es el problema", ha concluido.

RUIZ-HUERTA

Ruiz-Huerta es doctor en Derecho y Económicas por la Universidad Complutense, actualmente es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido profesor en las universidades Complutense y Salamanca, en la que fue nombrado vicerrector de Economía, Programación e Inversiones.

Sus campos de especialización se centran en el análisis de los efectos económicos de la actuación del sector público, incluyendo el estudio de las políticas públicas, las cuestiones de distribución y redistribución de la renta y la perspectiva descentralizada de la actividad del Estado.

Ruiz-Huerta ha participado este jueves en la VI Conferencia 'Enrique Fuentes Quintana' que se ha celebración en Ibercaja Patio de la Infanta en Zaragoza. Ha impartido la conferencia 'Reformas fiscales y ciudadanía'.

