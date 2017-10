Desafío independentista | Directo: Forcadell cree que aplicar el 155 sería "el error más grave cometido por el Estado"

Ruptura unilateral, la viñeta de Piorno sobre la crisis en Cataluña.





Carta de Álex Grijelmo a Isabel Coixet, después de que la directora de cine lamentase que muchos catalanes como ella se ven abocados al odio y a los insultos. "Los insultos y las descalificaciones a los que, como yo, no seguimos el pensamiento único del independentismo y manifestamos nuestro desacuerdo han sido constantes", escribía en una carta publicada en El País. "Tu desolación es la mía; y por eso me permito apropiarme de la botella que has lanzado a este mar silencioso en el que tanta gente intenta mantenerse a flote agarrada a una tablilla, a un hilo a punto de romperse: a una esperanza", le responde el periodista.

La Fundación Faes, que preside José María Aznar, ha difundido una nota en la que sugiere que si el Gobierno de Mariano Rajoy es "incapaz" de actuar en el conflicto catalán o no encuentra "el ánimo" para hacerlo, debería dejar que los españoles decidieran qué Gobierno lo haría, "con qué propuesta y con qué apoyo electoral". Insta al Ejecutivo a utlizar su mayoría parlamentaria, sin "excusas", para defender la Constitución.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha advertido de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución sería "el error más grave cometido por el Estado" y ha considerado que tendrá efectos contraproducentes porque aumentará los apoyos del espacio soberanista. En una entrevista de Catalunya Ràdio, Forcadell ha afirmado que en Cataluña hay muchas personas dispuestas a defender las instituciones y el autogobierno en caso de una eventual suspensión de competencias, aunque ha sostenido que sería "muy grave" que se anulase la capacidad legislativa del Parlament. No ha desvelado si el lunes habrá una declaración de independencia en la Cámara catalana y se ha limitado a decir que la intervención en el pleno del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, servirá para cumplir con la Ley de Referéndum y dar cuenta de los resultados del 1-O.

Ciertos mensajes en las redes sociales piden boicotear los productos catalanes y el cava es uno de los damnificados, según cuenta La Gulateca.

La preocupación entre el empresariado catalán por la situación que se está viviendo es "máxima", según palabras del ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal. Existe el temor a un éxodo y a la retirada de fondos.

El día también comienza con volatilidad en la Bolsa de Madrid. El Ibex 35 opta por las ganancias tras la apertura y rebota un 0,45%, con lo que vuelve a conquistar los 10.000 puntos, un nivel que perdió este miércoles por las tensiones con Cataluña.

Después de que el Parlament fijara para el próximo lunes la celebración del pleno en el que se abordarán las consecuencias de los resultados del referéndum, este miércoles se escucharon numerosas voces en favor del dialógo y ofertas a la mediación. No solo políticos, sino también juristas, miembros de la Iglesia y hasta el Fútbol Club Barcelona podrían ejercer de árbitros en el conflicto.

¡Buenos días! Este 5 de octubre arranca con un desmentido por parte del Arzobispado de Madrid. Según han informado a Efe fuentes de la institución, el arzobispo, Carlos Osoro, "en ningún caso" se ha comprometido a mediar entre el presidente, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, tal y como avanzaron este miércoles desde Podemos. Las fuentes apuntan que la llamada hecha por el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, a Osoro "se enmarca en las conversaciones que habitualmente se mantienen con las diversas fuerzas políticas".