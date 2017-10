Políticos, juristas, curas y hasta el Barça, las ofertas de mediación para el desafío independentista

Mediación. Esta fue una de las palabras más reiteradas este miércoles, en una jornada en la que el Parlament fijó para el lunes el pleno específico para que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparezca y se aborden las consecuencias de la victoria del "sí" en el referéndum celebrado el domingo pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional. JxSí no confirma que ese vaya a ser el día en el que se proclame una declaración unilateral de independencia, pero la CUP presiona para que así sea. La sesión será "para proclamar la república catalana", dijo la diputada de la formación Mireia Boya.

No se presenta tarea fácil. El presidente, Mariano Rajoy, ya ha dicho que no se sentará con quien chantajea al Estado, mientras el Govern insiste en hablar sin condiciones previas. Aun así, son numerosas las ofertas puestas encima de la mesa para arbitrar en el conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat.

Unidos Podemos celebró en el Congreso una reunión de la llamada "mesa por la libertad la fraternidad y la convivencia", en la que estuvieron representantes de ERC, PdeCat, el PNV y Compromís. El PSOE, que también había sido invitado, rechazó asistir.

De ese encuentro salió una propuesta para que Rajoy y Puigdemont pacten un equipo de mediadores de su confianza, con el objetivo de desbloquear el diálogo. El propio líder de la formación morada, Pablo Iglesias, fue el encargado de transmitírsela a ambos.

"No me han dicho que no", aseguró Iglesias en rueda de prensa, a lo que después fuentes de Moncloa apostillaron que el fin del proceso de independencia "no es negociable". En un discurso institucional emitido a las 21.00 horas, como el del rey el día anterior, el president apeló a la mediación "para que este conflicto se encarrile desde la política y no desde la Policía", aseguró que en las últimas horas había recibido "muchas propuestas" y que estaba dispuesto a un proceso de diálogo, pero insistió en que aplicará el resultado del 1-O.

Iglesias también hizo llegar su iniciativa al líder socialista catalán, Miquel Iceta, que, según el secretario general de Podemos, la valoró "positivamente". Iceta se ha ofrecido a mediar y ha pedido por carta al presidente catalán que "evite la proclamación de resultados del 1 de octubre y una ulterior declaración unilateral de independencia" para permitir una "resolución democrática del conflicto".

El papel de la UE...

La demanda de llegar a una solución mediante el diálogo dentro de la ley unió a todos los portavoces de los grupos con representación en el Parlamento Europeo en un debate en el que la Comisión (CE) subrayó que sólo le incumbe a los españoles su futuro y que, por ello, Bruselas no mediará.

En esa línea, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha dicho que no ve justificación para una mediación de la UE, porque "no se trata de un conflicto entre dos partes, sino del cumplimiento de la ley, del Estado de derecho y el mantenimiento de la democracia en España".

Ante estas posturas, en saco roto parece caer la propuesta del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien se había ofrecido por carta al presidente de la CE, Jean Claude Juncker, para propiciar una mediación europea en Cataluña al tratarse de un "problema de proporciones históricas" que "si no se aborda con rigor" puede derivar en "escenarios delicados también para la Unión Europea".

... Y el de la Iglesia

Mientras esto ocurre en el ámbito estrictamente político, este miércoles trascendía que Rajoy se entrevistó con el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el de Madrid, Carlos Osoro, una reunión que no ha sido confirmada ni por Moncloa ni por la Conferencia Episcopal, por tratarse de un encuentro privado.

En Cataluña, el Govern también ha iniciado contactos con el Arzobispado de Barcelona y con el abad de Montserrat a fin de sondear la posibilidad de que ejerzan un rol de mediación en la cuestión catalana.

Fuentes de Podemos aseguran que su líder también ha conversado con Osoro, quien le ha asegurado que intentará convencer a Rajoy para que dialogue con Puigdemont. No obstante, fuentes del arzobispado han rebajado las expectativas aclarando que "en ningún caso" se han comprometido a mediar y que la llamada "se enmarca en las conversaciones que habitualmente se mantienen con las diversas fuerzas políticas".

Mediación ha reclamado igualmente la "Comisión independiente para la mediación, el diálogo y la conciliación" constituida este miércoles. Esta ha emplazado al Gobierno y a la Generalitat a descartar decisiones inmediatas "sobre el modelo político organizativo" y a restablecer el normal funcionamiento de las fuerzas de seguridad en Cataluña.

Representantes de una decena de entidades catalanas, entre ellas universidades, organizaciones sindicales y patronales, a las que se ha sumado el Barça, han constituido en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona esta comisión que lidera María Eugenia Gay, decana del colegio, ante la necesidad urgente de buscar una salida que ponga fin al "clima de tensión".

En medio de esa tensión, también está sobre la mesa la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los más vehementes con este tema son los dirigentes de Ciudadanos. Su portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha pedido a Rajoy que "no titubee", que "no lo dude más" y que aplique ya ese artículo para convocar elecciones.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.