Todos los partidos piden al Gobierno de Aragón que homologue sus guarderías

Ha defendido la iniciativa la diputada del PP María José Ferrando, quien ha reconocido el trabajo de los docentes en esta tarea, que "no siempre es sencilla" porque "no es fácil" atender a los pequeños ni apoyar a las familias. "El mejor reconocimiento posible no es otro que facilitar sus condiciones laborales, mejorando las instalaciones en las que ejercen su labor día a día para que sean seguras y dignas".

Ha comentado que hay 11 guarderías que dependen directamente del Gobierno de Aragón y todas, salvo la de Huesca, están ubicadas en edificios muy antiguos que "no cumplen ni en broma" con los requisitos de la Orden que las regula, precisando que al ser edificios antiguos no están obligados. "Los niños y sus cuidadoras no tienen por qué padecer los inconvenientes de esas infraestructuras", ha dicho.

La socialista Margarita Périz ha expresado que los populares "tienen muchas deudas" en lo que se refiere a facilitar las condiciones laborales del profesorado, echándole en cara la gestión de estas guarderías en la etapa de gobierno de PP y PAR, "una legislatura completa sin atenderlas".

Desde Podemos, Erika Sanz ha defendido la realización de reformas y mejoras de equipamientos, planteando que algunos centros integrados podrían tener un área reservada a la educación infantil de cero a tres años. Ha recordado que la formación morada propuso elaborar un plan integral.

La portavoz adjunta del PAR, María Herrero, ha dicho que este servicio público se debe prestar "con las garantías suficientes", afirmando que "hay que dedicar una cantidad de dinero importante", según algunos cálculos 25 millones de euros. Ha aseverado que el Gobierno de Aragón no cumple en sus propios centros los requisitos que exige a la red privada.

"Demostremos que es una prioridad", ha recomendado la portavoz de Cs, Susana Gaspar, emplazando a "poner remedio" a la situación de las guarderías de la DGA, que "no es buena".

El portavoz de CHA, Gregorio Briz, ha atribuido al PP "el síndrome del converso" porque "están intentando plantear unas políticas excelsas, como el Stradivarius en los violines", lo que no hicieron durante la legislatura pasada, ha resaltado.

